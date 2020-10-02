鄉民問卦武漢肺炎弱爆？ 釣出國外確診台人回文曝慘痛經驗

台大PTT實業坊網友分享自身罹患武漢肺炎近200日經驗，指稱此病可怕處為康復過程而非死亡率。圖為捷克醫護人員照顧加護病房武肺患者。（歐新社）

2020/10/02 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發近一年，死亡人數破百萬，疫情仍未見趨緩。昨天有網友將武漢肺炎與1918年西班牙大流感做比較，西班牙大流感兩年內造成5000萬人死亡，死亡人數遠高於武漢肺炎，「武漢肺炎是否弱爆了？」貼文PO出後，引出其他網友分享自身在國外3月曾罹武漢肺炎200日的親身經驗，說明武漢肺炎可怕的是後遺症，而非傳染性。

該網友在PTT 回文說，罹患武漢肺炎的人約有一、兩成機會發展為慢性病，觀察國外臉書罹武漢肺炎康復者（Survivor corps）社團的經驗，有人發病過後100多天，鼻子仍能聞到塑膠味，有人康復後每天仍持續腹瀉，也有人病後注意力無法集中，導致無法閱讀。

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網友以親身經歷表示，罹患武漢肺炎後自己免疫系統亂掉，導致兩百天後尚未完全康復，他形容，「你身體就像颱風過後，整個崩壞了。」這名網友並分享罹武漢肺炎200天筆記，稱發病後大致歸為4期。

第1期發病後5至7天，有頭痛、喉嚨痛、微咳等症狀，與感冒無異。第2期為發病後7至14天，有胸痛、四肢沒力、極度疲倦等症狀，且睡眠時常因呼吸困難而驚醒。第3期為發病後30天至120天，曾右手右腳麻痺，出現輕微中風症狀，臉部偶爾僵硬無法微笑或說話。第4期為發病120天之後，此時每天服用藥物，正常飲食且不飲酒的話，可以像正常人生活。

網友最後表示，在國外罹患武漢肺炎200天後，自己已搬至加勒比海養病，認為當地天氣有助恢復健康。200多天後仍未覺完全康復，期間病痛與症狀反覆發作，慘痛經驗讓這名網友呼籲，別拿武漢肺炎與西班牙流感相比，「你如果覺得OK，我跟你換一下」。

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