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    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」

    美國透過「全政府模式」（whole of government approach）來抗中，並綜合外交、經濟制衡、訊息戰以及軍事同盟等手法，「全面應對中國帶來的挑戰」。（美聯社檔案照）

    美國透過「全政府模式」（whole of government approach）來抗中，並綜合外交、經濟制衡、訊息戰以及軍事同盟等手法，「全面應對中國帶來的挑戰」。（美聯社檔案照）

    2020/10/02 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美中對峙持續，外媒《美國之音》整理出美國眾多對抗中國的手段，並強調美國透過「全政府模式」（whole of government approach）來抗中，並綜合外交、經濟制衡、訊息戰以及軍事同盟等手法，「全面應對中國帶來的挑戰」。

    《美國之音》報導指出，今年美國對中政策更加強硬，根據川普政府的說法，這一切都歸因於「國家安全」，在對中政策上，美國政府擁有很多手段，有些能影響廣泛，有些則是「直切要害」。

    美國華府智庫「國家利益中心」防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）就表示，「這是一個遏制戰略，美國重新拾起了冷戰時期對抗敵人的姿態，這將會影響美國未來數十年的外交走向」，強調美國從2017年開始從經濟手段來抑制中國，但過去一年美國「開始聚焦於中國帶來的外交戰略和地緣政治威脅」。

    報導指出，美國的對中戰略動員了全政府，意即「跨越各個政府部門，向更深更廣的全社會方向發展，對中國進行制衡」，被美國政府稱之為「全政府模式」（whole of government approach），蘭德公司國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）認為，這象徵美國已經意識到中國帶來各方面的挑戰。

    報導提到，美國在「全政府模式」下，綜合了外交、經濟制衡、訊息戰以及軍事同盟等手法來針對中國做出應對，例如軍演、關稅、出口管制等，卡齊亞尼斯指出，其中「經濟工具」是對抗中國的最有力武器；何天睦則認為，美國是透過經濟外交手段來警告其盟友「中國帶來的威脅」。

    報導強調，川普政府能利用總統行政命令來實現政策目標，而這更是他的「關鍵武器」，因為這份命令透過總統簽字，並直接下達給聯邦政府，並不需經過國會批准。

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