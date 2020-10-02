川普確診》2天前同場辯論 感染專家：拜登感染機率大

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞雙雙確診武漢肺炎，9月30日川普才和民主黨候選人拜登同場辯論，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民認為，川普和拜登在密閉空間內相隔僅2公尺、又待了90分鐘，懷疑拜登也有中標的可能。（彭博資料照）

2020/10/02 14:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普與夫人梅蘭妮亞雙雙確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），9月30日川普才和民主黨候選人拜登同場辯論，台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，川普和拜登在密閉空間內相隔僅2公尺、又待了90分鐘，懷疑拜登也有中標的可能。

黃立民表示，川普和拜登雙方辯論目測距離約2公尺，但人的飛沫可以傳到5公尺，加上雙方都沒有戴口罩，即使川普和拜登並未握手，但兩人都有和主持人華勒斯先後握手致意，黃立民表示，主持人可能會變成傳染的媒介，認為隨著川普確診，拜登和主持人感染武漢肺炎的機率並不低。

請繼續往下閱讀...

黃立民表示，川普應該是被親近的幕僚感染，「身邊的人如果都被感染，武漢肺炎傳染率高，很難不被感染。」川普今年74歲、拜登今年77歲，雙方都已過壯年，長者感染武漢肺炎會比較嚴重，尤其如果又有慢性病如高血壓、糖尿病或肝腎功能較差，會更危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法