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    五星旗在駐英使館前被燒毀 中方氣瘋要求調查：違反國安法！

    逃往英國的流亡港人昨（1）日到中國駐英大使館外示威，過程中有人焚燒中共國旗、舉起港獨旗幟，此舉讓中國駐英大使館氣炸。圖為港人去年屯門遊行焚燒五星旗。（路透）

    逃往英國的流亡港人昨（1）日到中國駐英大使館外示威，過程中有人焚燒中共國旗、舉起港獨旗幟，此舉讓中國駐英大使館氣炸。圖為港人去年屯門遊行焚燒五星旗。（路透）

    2020/10/02 13:59

    〔即時新聞／綜合報導〕逃往英國的流亡港人昨（1）日到中國駐英大使館外示威，過程中有人焚燒中共國旗、舉起港獨旗幟，此舉讓中國駐英大使館氣炸，控訴該行為違反《中華人民共和國國旗法》及《香港國安法》，要求英國展開調查。

    綜合外媒報導，昨天適逢中共國慶，有大批穿著黑衣的流亡港人到中國駐英大使館外示威，其中有人貼出批評中共的標語、高呼口號以及舉起港獨旗幟，還焚燒中共國旗，過程長達10幾分鐘，事後相關人士清理現場後便直接離去。

    中國駐英大使館發出聲明 ，認為這些舉動「肆意毀損侮辱國旗，褻瀆國家和民族尊嚴，嚴重違反《中華人民共和國國旗法》和《香港國安法》」，也嚴重挑戰中國主權和領土完整，嚴重威脅使館館舍和人員安全。

    中國駐英大使館發出嚴厲譴責，表示「這充分暴露出『港獨』分子暴力違法的醜惡面目和反中亂港的真實圖謀！他們的倒行逆施絕不會得逞，他們分裂國家、賣國求榮的行徑必將遭到歷史和人民的唾棄！」

    中國駐英大使館強調，已經向英國方面提出交涉，要求英方迅速展開調查，要將肇事者繩之以法，也敦促「英方切實履行《維也納外交關係公約》規定的責任與義務，維護外交使領館神聖不可侵犯，確保中國使領館館捨與人員的安全與尊嚴」。

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