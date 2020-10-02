軍情動態》美將售台MQ-9無人機 最新測試可搭載8枚地獄火飛彈升空

9月上旬美國空軍針對MQ-9無人機進行最新測試，成功搭載8枚AGM-114地獄火飛彈升空試飛。（擷取自美國空軍官網）

2020/10/02 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美軍MQ-9「死神」無人偵察機打擊能力再獲提升，為增加打擊能力，9月上旬美國空軍針對MQ-9無人機進行最新武器搭載測試，成功搭載8枚AGM-114地獄火飛彈升空試飛，而這項新的能力，無須改變無人機本體結構，未來MQ-9無人機能依照任務型態靈活調整武力。

據《Defense World》報導，美國空軍9月上旬進行了MQ-9「死神」無人偵察機搭載8枚地獄火飛彈的試飛。根據美國空軍29日發佈之聲明，「美國空軍第556測試和評估中隊於9月10日進行了MQ-9A無人機試飛，搭載8枚地獄火飛彈，以增強該平台的『持續性打擊』角色」。

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《Defense World》指出，MQ-9無人機的新能力是升級計畫（MQ-9 Operational Flight Program 2409）的一部分，預計將在2020年底前全面進行軟體更新，在先前的版本中，MQ-9無人機僅能搭載4枚地獄火飛彈，然而新的軟體將增加更多彈性，讓MQ-9無人機可以掛載8枚地獄火飛彈。

《Defense World》提及，美軍測試系統配置上士法蘭屈（Melvin French）說，「硬體方面與外站使用的依然相同」，除了需要準備額外的硬體外，這項新的打擊能力無須進行任何變更，就能增加殺傷力，未來的MQ-9無人機可依照任務需求，看武器掛載是要攜帶地獄火飛彈，或是500磅炸彈。

據了解，美擬售台4架的MQ-9大型無人機，為MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）大型無人機，能在開放水域上進行監視行動，9月11日也在美國南加州沿海進行一系列試飛，向外界展示其在海事環境上的能力，具備多任務角色，能勝任水面搜索、水下搜索、沿海監視、反海盜及搜救行動等，惟最終售台版本，仍有待官方進一步證實。

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