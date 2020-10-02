台男在澳洲參加婚禮後車禍身亡 屍體4天後才被發現

一名台灣男子從上週五（9月25日）參加朋友婚禮後就音訊全無，朋友為此著急尋找，4天後澳洲警方才在一個水坑裡發現他的屍體，初步研判死者不幸發生車禍，直接衝出橋面墜落。（圖取自昆士蘭警方推特）

2020/10/02 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在澳洲的台灣男子從上週五（9月25日）參加朋友婚禮後就音訊全無，朋友為此著急尋找，4天後警方才在一個水坑裡發現他的屍體，初步研判死者不幸發生車禍，直接衝出橋面墜落。

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，25歲的台灣籍李姓男子（Sufan Li）上週五在澳洲昆士蘭州首府布里斯班（Brisbane）參加朋友婚禮後，打算自行開車回到蒙渡貝拉（Mundubbera），但卻在下午一封簡訊後，就忽然音訊全無。

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李男的蔡姓朋友（Ivy Wei Ju Tsai）在他沒如期上班後，便在背包客旅館的公布欄貼出尋人告示，並連絡相關人士，確認李男沒返家後便報警處理。

當地警方9月29日在蒙渡貝拉杜倫路旁水坑中，發現了李男的屍體以及馬自達汽車；而調查人員對此研判指出，李男9月25日開車回家時，不慎衝出橋面並墜落地面，跌入水坑身亡，目前車禍鑑證小組仍持續調查中。

李男的親人及朋友看到這個消息都相當心痛，難過表示李男生前是個好人，無法接受上帝這麼早就帶走了他；有朋友也透露李男生前曾打算環遊澳洲，並開心提及終於買到長時間想要的汽車，也相當謹慎的選擇車種，如今卻被車禍帶走年輕生命，令人不勝唏噓。

A 25-year-old man died after a fatal traffic crash in Boynewood on Friday, September 25. More here: https://t.co/Hq4Z2PClD9 pic.twitter.com/aqo8rv2VmN — Queensland Police （@QldPolice） September 30, 2020

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