台男在澳洲參加婚禮後車禍身亡 屍體4天後才被發現

2020/10/02

〔即時新聞/綜合報導〕一名住在澳洲的台灣男子從上週五(9月25日)參加朋友婚禮後就音訊全無,朋友為此著急尋找,4天後警方才在一個水坑裡發現他的屍體,初步研判死者不幸發生車禍,直接衝出橋面墜落。

根據《澳洲廣播公司》(ABC)報導,25歲的台灣籍李姓男子(Sufan Li)上週五在澳洲昆士蘭州首府布里斯班(Brisbane)參加朋友婚禮後,打算自行開車回到蒙渡貝拉(Mundubbera),但卻在下午一封簡訊後,就忽然音訊全無。

李男的蔡姓朋友(Ivy Wei Ju Tsai)在他沒如期上班後,便在背包客旅館的公布欄貼出尋人告示,並連絡相關人士,確認李男沒返家後便報警處理。

當地警方9月29日在蒙渡貝拉杜倫路旁水坑中,發現了李男的屍體以及馬自達汽車;而調查人員對此研判指出,李男9月25日開車回家時,不慎衝出橋面並墜落地面,跌入水坑身亡,目前車禍鑑證小組仍持續調查中。

李男的親人及朋友看到這個消息都相當心痛,難過表示李男生前是個好人,無法接受上帝這麼早就帶走了他;有朋友也透露李男生前曾打算環遊澳洲,並開心提及終於買到長時間想要的汽車,也相當謹慎的選擇車種,如今卻被車禍帶走年輕生命,令人不勝唏噓。

