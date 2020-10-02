勇！丈夫遭巨鯊攻擊 孕婦跳進翻騰血海救人

公牛鯊性格兇猛，身強體壯，是近岸鯊襲事件最主要的罪魁禍首。（法新社）

2020/10/02 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕鯊魚攻擊是不少海洋戶外活動愛好者的噩夢，美國佛州上週發生一起鯊襲事件，一名男泳客才剛下水就遭約3公尺長的大型公牛鯊襲擊，現場海水被染成紅色，他懷孕的妻子見狀奮勇跳入海中，將丈夫救出。

根據《CNN》報導，佛羅里達礁島群是戶外活動愛好者眼中夢幻海域，30歲的安德魯（Andrew Eddy）與懷孕的妻子瑪格特（Margot Dukes-Eddy）及一票親友駕船到該海域度假，船剛停妥，安德魯眼見附近早已有人在海中游泳便也跳入水中，詎料，在他縱身入水後，海面瞬間翻騰，有鯊魚鰭隱隱作現，海水也被染成紅色。

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眼見丈夫性命危在旦夕，安德魯懷孕的妻子瑪格特顧不得自身安危，毫不遲疑的跳入海中，在腎上腺素作用下，瑪格特成功把鯊魚趕跑，並將丈夫救上船。

傷者隨後被送往海灘緊急處置，並空運後送至邁阿密一所醫院急救，據稱，安德魯肩膀受傷嚴重，不過性命倒是撿了回來。

目擊者表示，當天對男子發動攻擊的應該是一條長約3公尺的成年公牛鯊，在該物種中，這個身形十分巨大。據悉，公牛鯊常出現在溫暖海域的沿岸淺水地形，甚至可以游入河流，在淡水中短暫生存，且其性格兇猛，身強體壯，是近岸鯊襲事件最主要的罪魁禍首。

公牛鯊常出現在溫暖海域的沿岸淺水地形，其獨特的生理機制讓牠能游入河流在淡水中短暫生存，甚至在大雨或洪水期間游到人們住家附近。（美聯社）

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