軍情動態》美國宣佈出售南韓115枚AIM-9X空對空飛彈 價值近45.6億元

美國務院已許可向南韓軍售，出售115枚AIM-9X2空對空響尾蛇飛彈及相關配套設備，價值約新台幣45.6億元。（擷取自美國空軍）

2020/10/02 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部1日宣佈國務院已許可向南韓軍售，出售115枚AIM-9X空對空響尾蛇飛彈（AIM-9X Block II Tactical Sidewinder Missiles）及相關配套設備，價值約新台幣45.6億元，藉由改善夥伴的國防力量，以支持美國的外交政策及國家安全目標，取得東北亞區域政治、和平及經濟上的穩定。

美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）1日在官網發佈「新聞稿」，宣佈美國國務院決定通過韓國的外國軍售案，金額為1.581億美元（約新台幣45.6億元），軍售內容包含115枚AIM-9X空對空響尾蛇飛彈飛彈、50枚AIM-9X響尾蛇飛彈訓練彈（CATM）、20組AIM-9X響尾蛇戰術飛彈導引單位及20組響尾蛇飛彈訓練彈導引單位。

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聲明指出，這次軍售還包含了武器系統支持、軟體、地面運輸、飛彈技術支持及其他技術支援等。美方表示，本次軍售將協助南韓發展並維持強大且隨時可以發動的自衛能力，此次軍售的主要承包商是位於亞利桑那州的雷神公司（Raytheon），除此之外，美方強調，這筆軍售不會影響到該區域的基礎軍事平衡。

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