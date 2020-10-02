歐盟峰會打破僵局 確定制裁白羅斯

歐盟今日宣布對白羅斯進行制裁，同時警告土耳其，若是不停止「挑釁」行為，也將被制裁。圖為歐洲理事會主席米歇爾。（法新社）

2020/10/02 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟經過多次協調，今（2）日稍早的峰會打破僵局，宣布對白羅斯實施制裁，同時也向地中海島國賽普勒斯保證，若是土耳其持續在地中海爭議性地區進行石油和天然氣開採，歐盟也將進行制裁。

綜合外媒報導，歐盟成員國領導人今（2）日稍早進行高峰會，同意對白羅斯約40名官員實施制裁。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，今（2）日決定實施制裁，將啟動一項特別程序。據報導，白羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）不在制裁名單內，歐盟外交官員則指出，盧卡申科可能會在日後被加入名單內。

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白羅斯8月大選以來，國內示威不斷，反對派怒控盧卡申科政府操縱選舉。歐盟日前已宣布，不會承認選舉的結果，並譴責白羅斯當局。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟不會對鎮壓示威者和反對派政客的人視而不見。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在會後表示，歐盟正在對阻礙民主的人採取行動，這是一個重要的訊號。外交官員們表示，儘管英國和加拿大對明斯克實施制裁，以表示對白羅斯民主示威的支持，但歐盟會議多次陷入僵局，減弱了歐盟外交政策的可信度。

歐盟會議中除討論白羅斯議題，也提到地中海東部的爭議，土耳其近期因派遣研究艦探勘，導致東地中海局勢緊張，近日土耳其與希臘已恢復海上疆域談判。北約組織（NATO）1日也宣布，土希兩國已建立「軍事防衝突機制」，以避免海上衝突意外。高峰會中各國領袖則向賽普勒斯提出一項協議，強調土耳其若是在年底前未停止「挑釁」的行為，歐盟也將會進行制裁。

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