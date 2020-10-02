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    辯論會亂糟糟 主持人華勒斯：川普得負最大責任

    華勒斯（左）與川普（右）在辯論會中一度言語交鋒。（路透）

    華勒斯（左）與川普（右）在辯論會中一度言語交鋒。（路透）

    2020/10/02 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論會充斥總統川普與民主黨候選人拜登口水戰，會後被評為「混亂」、「可恥」，擔任主持人的華勒斯（Chris Wallace）也難掩失望，如今更直指川普要負起最大責任。

    綜合外媒報導，華勒斯接受週三接受《紐約時報》專訪時，不願把矛頭指向川普，但隔日卻在與福斯新聞同事海默（Bill Hemmer）的訪問時大吐苦水，認為川普要承擔辯論會混亂的最大責任，形容「我烤了一塊如此漂亮、可口的蛋糕，結果總統一腳踩在上面。」

    華勒斯說，「這對我來說感到沮喪，因為我苦心準備這場嚴肅的辯論，但對美國人民來說更是失落，因為他們無法得到一場他們應得的辯論。」

    被問到是否重看了辯論，華勒斯直呼「天啊，不要，這不會是我想再看一次的東西，我很享受2016年川普與希拉蕊的辯論，但我還是等了4年才重看，要我再看一次今年的辯論得花上一段時間。」

    華勒斯是福斯新聞的王牌主持人，也是少數在專訪中敢對川普提出尖銳問題的媒體人，然而，此次的辯論就連他也無法掌控節奏，甚至一度和川普激辯起來，讓川普諷刺地說他在該場辯論會上是1打2。

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