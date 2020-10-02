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    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係

    北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。（路透社資料照）

    北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。（路透社資料照）

    2020/10/02 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在德國媒體上撰文談歐盟需要對抗中國的全球欺凌行為，並呼籲歐盟要加強與台灣的關係。

    拉斯穆森在德國「時代週報」（Die Zeit）撰文指出，在歐盟高峰會前夕，歐洲各高層已經對中國的威脅性留下印象，像是中國外交官員公然威脅捷克參院議長、逮捕香港民主派人士黃之鋒等，而中國領導人幾乎不受外界批評影響。他說，歐洲國家元首面臨選擇，接受習近平對香港與台灣的霸凌，或是再次與台灣進行有建設性的合作。

    拉斯穆森表示，歐盟現行的一個中國政策不排除公開支持民主台灣，確保台灣的權利能得到尊重，並讓台灣的聲音在國際上被聽見，但中國正在重新定義這種關係，當歐洲政治人物承認台灣時，就會遭到中國的威脅。拉斯穆森呼籲，如果歐洲想要在地緣政治中扮演一定的角色，就不能再低調的發展與台灣的關係，台灣是運作良好的民主國家，且是全球第21大經濟體以及高科技產業的所在地。

    拉斯穆森認為，歐盟可以重新啟動與台灣的雙邊投資協議（BIA），歐盟的經濟需要從疫情危機中復甦，台灣可以提供重要的選項。其次，歐盟應該要堅持台灣以觀察員身分參與WHO，最後，歐盟近年加強了與印太地區民主國家的經濟與政治聯繫，包括日本、越南、新加坡、澳洲、紐西蘭等，現在應該是歐洲與包括台灣在內的印太國家有更緊密合作的時刻。

    他說，這些舉動必然會引起中國的反彈，但歐洲的團結至關重要，因為中國在與美國進行貿易戰的同時，不太可能再開闢新的戰場。

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