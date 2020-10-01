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    武裝台灣不只為守護自由 外媒：失去它一切都會改變

    美國媒體《富比世》刊文指出，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將發生變化。圖為台灣漢光演習。（資料照）

    美國媒體《富比世》刊文指出，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將發生變化。圖為台灣漢光演習。（資料照）

    2020/10/02 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期積極展開對台軍演，中共軍機多次擾台，美國媒體《富比世》（Forbes）刊文指出，台灣已成為太平洋時代的「心臟地帶」，武裝台灣並不只為保護自由，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將發生變化。

    《富比世》（Forbes）刊出美國萊克辛頓研究所（Lexington Institute）營運長湯普森（Loren Thompson）專文，他表示，世界上有些地方在軍事、經濟層面，占有舉足輕重的地位，一旦地位受到改變，可能代表一個時代的結束，或是新的全球秩序開始，而台灣在現代來說，就是這麼一個「心臟地帶」。

    湯普森指出，美國、中國都相當重視從堪察加半島一直延伸到婆羅洲的「第一島鏈」，這也是中國海軍的障礙，台灣是日本到東南亞之間最大的島嶼，面積是沖繩的30倍大，可提供更多的隱蔽、機動空間，如果中國控制台灣，就能確保共軍在第一島鏈以東海域的作戰能力，對於美國與盟國而言是嚴重傷害。

    湯普森認為，如果台灣以和平或武力方式落入北京的控制，西太平洋的戰略平衡將不可挽回地被改變，也將終結美國在該地區軍事優勢，現在各種跡象表明，北京冒險的可能性正在增加，美方也無法保證會及時做出回應，美國政府應對台出售F-35閃電II戰鬥機、更先進的飛彈防禦系統，以及其他先前未考慮過的武器，進一步增強台灣的威懾力。

    湯普森強調，武裝台灣並不僅僅是為了維持這個自由的島嶼，要是北京突破第一條島鏈，西太平洋地區的一切都會發生變化。

    美國萊克辛頓研究所營運長湯普森認為，美國應對台出售F-35戰機。圖為美國F-35戰機。（路透檔案照）

    美國萊克辛頓研究所營運長湯普森認為，美國應對台出售F-35戰機。圖為美國F-35戰機。（路透檔案照）

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