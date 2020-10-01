武漢肺炎》實際狀況恐更嚴重 土耳其承認僅列出「有症狀」病例

土耳其衛生部長科卡昨天承認，自7月29日以來，官方所公布的感染人數並不包含無症狀的陽性病例，他們僅列出每日來到醫院的確診病例，引起民眾強烈抗議。（美聯社）

2020/10/01 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續加溫，然而實際情況可能比想像中得更糟，近日如荷蘭、塞爾維亞及土耳其等國被都被指出官方統計數字與實際感染人數有所落差，其中，土耳其官方更被指控「刻意隱瞞實際感染人數」，僅公布有症狀的陽性病例，而忽略無症狀的陽性病例。

綜合外媒報導，土耳其衛生部長法赫雷丁．科卡（Fahrettin Koca）昨（30）日承認，自7月29日以來，土耳其官方所公布的感染人數並不包含無症狀的陽性病例，他們僅列出在醫院治療及在家隔離的確診病例。

請繼續往下閱讀...

土耳其反對黨議院穆拉特（Murat Emir）聲稱，土耳其每天新增的真實感染人數是官方統計數字的20倍，呼籲官方應停止發布每日新增感染人數，因為那些數字「沒有科學價值、沒有人相信、沒有意義」。不過，對於這個說法，科卡已在週三的記者會中加以駁斥。而當天官方指出，新增1391例及65死，確診病例總數來到31萬8000例，已有8195人死亡。

此一事件也引起土耳其社會的強烈抗議，人民在網路上呼籲政府應揭露武漢肺炎疫情的真實情況，推特上也展開了眾多討論。

先前塞爾維亞也被首席流行病學家批評官方公布的感染人數與實際感染人數不符，對此，塞爾維亞總統也做出了回應，將重新審視及統計武漢肺炎的感染與死亡人數，並堅稱官方並沒有「刻意」隱瞞感染與死亡人數。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法