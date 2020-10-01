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    武漢肺炎》不甩中央命令！ 馬德里拒絕封城

    西班牙中央政府對首都馬德里與鄰近9個地區祭出「封城令」，不過馬德里地方政府卻提出反對，堅持不封城，造成政策不同調的亂象。（埃菲社）

    西班牙中央政府對首都馬德里與鄰近9個地區祭出「封城令」，不過馬德里地方政府卻提出反對，堅持不封城，造成政策不同調的亂象。（埃菲社）

    2020/10/01 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央政府考慮疫情最為慘重的首都馬德里封城，消息一出，引起馬德里政府的反彈，更稱封城沒有「法律效力」，揚言要控告中央政府引發「騷動」。

    綜合外媒報導，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa Roca）表示，首都馬德里與鄰近的9個地區民眾，居民若無緊急必要不能離開城市，外地遊客也不能進入，僅接受民眾工作、上學、看醫生及日常購物等基本需求，而遊樂園、公園和體育館等設施則會關閉，社交聚會僅限6人以下。

    西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）所領導的左翼聯盟試圖進行嚴格的防疫措施，上月30日投票，達到一定的條件就必須封城，包括平均每10萬人之中有500人染疫、染疫者佔加護病房住房比達35％，以及檢測呈陽性的機率超過10％等3項指標，而19個地方政府與自治區有13區贊成政策，贊成票占一半以上。

    在大馬德里地區中，目前符合所有條件的包括馬德里市中心及鄰近的9個地區。不過，中央與馬德里並不同調，由右翼保守派領導的馬德里地方政府並未投下贊成票，甚至宣稱「這項封城決定沒有法律效力」。

    當地衛生首長艾斯居德羅（Enrique Ruiz Escudero）說，「西班牙中央政府急於干預馬德里，卻不想辦法去打敗病毒」，他揚言要提告中央政府引發「騷動」。艾斯居德羅強調，封城措施有爭議，也會嚴重影響當地的經濟發展。

    目前馬德里地方政府仍選擇不封城，但對於該地區內的45個醫療區域進行嚴格限制，以預防病毒的擴散。

    根據《worldometers》統計，西班牙昨天（9月30日）新增1萬1016例確診，累計確診76萬9188例，死亡累積3萬1791例。

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