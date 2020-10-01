武漢肺炎》連2週放連假 南韓夜店等高群聚場所暫停營運

南韓迎來中秋連續假期，然而當地政府擔心疫情快速傳播，因此禁止50人以上的室內聚會，酒吧等高群聚風險的場所，也暫停營運2週。（美聯社）

2020/10/01 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓中秋連假到來，許多民眾藉著假期與家人團聚或到處旅行，不過，南韓政府擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情會再度爆發，因此也制定相關規定，包括禁止南韓全國室內聚會超過50人，而首爾等首都圈地區，夜生活場所也將暫停營業。

綜合外媒報導，南韓今（1）日新增確診數已低於100例，但這週南韓有5天中秋連假，下週也有慶祝韓文日的連假，是民眾返鄉團聚及出遊的日子，南韓防疫對策本部（KDCA）也提出警告，若疫情在連假期間快速傳播，疫情可能會再次升級。

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對此，南韓防疫對策本部指出，自上月28日起至本月11日為「指定特殊時期」，將實施2級社交距離限制，全國將禁止50人以上的室內聚會，及100人以上的露天聚會。

之前梨泰院夜店爆群聚感染，南韓防疫對策本部這次也針對首爾等首都圈地區的夜生活場所，如酒吧、卡拉OK及運動中心等高群聚風險的場所，限制暫停營運2週。

截至今日《南韓防疫對策本部》的統計，南韓單日確診新增77人，累計確診2萬3889例，死亡累積415例。

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