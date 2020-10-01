為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》連2週放連假 南韓夜店等高群聚場所暫停營運

    南韓迎來中秋連續假期，然而當地政府擔心疫情快速傳播，因此禁止50人以上的室內聚會，酒吧等高群聚風險的場所，也暫停營運2週。（美聯社）

    南韓迎來中秋連續假期，然而當地政府擔心疫情快速傳播，因此禁止50人以上的室內聚會，酒吧等高群聚風險的場所，也暫停營運2週。（美聯社）

    2020/10/01 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中秋連假到來，許多民眾藉著假期與家人團聚或到處旅行，不過，南韓政府擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情會再度爆發，因此也制定相關規定，包括禁止南韓全國室內聚會超過50人，而首爾等首都圈地區，夜生活場所也將暫停營業。

    綜合外媒報導，南韓今（1）日新增確診數已低於100例，但這週南韓有5天中秋連假，下週也有慶祝韓文日的連假，是民眾返鄉團聚及出遊的日子，南韓防疫對策本部（KDCA）也提出警告，若疫情在連假期間快速傳播，疫情可能會再次升級。

    對此，南韓防疫對策本部指出，自上月28日起至本月11日為「指定特殊時期」，將實施2級社交距離限制，全國將禁止50人以上的室內聚會，及100人以上的露天聚會。

    之前梨泰院夜店爆群聚感染，南韓防疫對策本部這次也針對首爾等首都圈地區的夜生活場所，如酒吧、卡拉OK及運動中心等高群聚風險的場所，限制暫停營運2週。

    截至今日《南韓防疫對策本部》的統計，南韓單日確診新增77人，累計確診2萬3889例，死亡累積415例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症
    2020/09/30 06:01

    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症
    武漢肺炎》加強防疫收效！ 南韓單日本土病例睽違44日現新低
    2020/09/26 14:42

    武漢肺炎》加強防疫收效！ 南韓單日本土病例睽違44日現新低

    輕鬆散步就到校 現代孟母免煩惱
    武漢肺炎》南韓再添110例確診 中秋連假防疫受挑戰
    2020/09/23 10:58

    武漢肺炎》南韓再添110例確診 中秋連假防疫受挑戰
    武漢肺炎》南韓準備砸42億台幣買疫苗 供6成民眾接種
    2020/09/16 00:34

    武漢肺炎》南韓準備砸42億台幣買疫苗 供6成民眾接種

    動態抗波動 也能追收
    武漢肺炎》南韓檢測1400人僅1人有抗體 難以形成「群體免疫」
    2020/09/14 19:18

    武漢肺炎》南韓檢測1400人僅1人有抗體 難以形成「群體免疫」
    國際今日熱門
    我可以你不行 印度在邊境建公路 中國外交部稱違反雙方共識
    2020/09/30 22:54

    我可以你不行 印度在邊境建公路 中國外交部稱違反雙方共識

    武漢肺炎》以色列新禁令 示威不准離家1公里
    2020/09/30 20:54

    武漢肺炎》以色列新禁令 示威不准離家1公里

    《美國之音》專文報導蕭美琴 美國學者大讚：令人印象深刻
    2020/09/30 20:46

    《美國之音》專文報導蕭美琴 美國學者大讚：令人印象深刻

    習近平讓眾人排成大圈？ 蔡霞狠酸：既怕死又自私
    2020/10/01 00:00

    習近平讓眾人排成大圈？ 蔡霞狠酸：既怕死又自私

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播