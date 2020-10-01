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    帥翻！美佛州城市消防隊 57年來首次出現全女性小隊

    美國佛羅里達州棕櫚灘花園（Palm Beach Gardens）消防局，最近臨時組成的打火小分隊，赫然全都是女性消防員，成為該城市57年來首次的全女性小隊。（圖擷自Firefighters to the Rescue, Inc.臉書）

    美國佛羅里達州棕櫚灘花園（Palm Beach Gardens）消防局，最近臨時組成的打火小分隊，赫然全都是女性消防員，成為該城市57年來首次的全女性小隊。（圖擷自Firefighters to the Rescue, Inc.臉書）

    2020/10/01 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕女力崛起！美國佛羅里達州棕櫚灘花園（Palm Beach Gardens）消防局，最近機緣巧合之下組成的打火小分隊，赫然全都是女性消防員，成為棕櫚灘花園57年來首次的全女性小組。

    《福斯新聞》報導，這個臨時的消防小組由小隊長克拉考斯基（Krystyna Krakowski）、馬佐洛（Monica Marzullo）、消防醫護克日瓦達（Kelsey Krzywada）、達德利（Julie Dudley）、駕駛兼工程師拉德斯基（Sandi Ladewski）組成。

    克拉考斯基笑稱，當時她們當中有2人正在加班，其他人則剛好輪班，因此就這樣配合在一起。克拉考斯基表示，大家對於創造歷史都感到激動不已，她也會因為這個里程碑而永遠自豪。

    棕櫚灘花園消防局目前共有12名女性消防員，不知道何時才會再出現全女性小隊，但大家已開始期待下一次看到英雌小隊上陣。美國國防部也不落人後，透露全美消防員當中有4％是女性，軍中則有11％是女性。

    女消防員對於創造歷史都感到激動不已。（圖擷自Firefighters to the Rescue, Inc.臉書）

    女消防員對於創造歷史都感到激動不已。（圖擷自Firefighters to the Rescue, Inc.臉書）

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