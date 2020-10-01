謠言終結站》世衛科學家稱中國疫苗有效？ 香港查核團體︰錯誤訊息

中國官媒《央視》也釋出影片，指出世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米娜森稱「中國新冠疫苗有效」，不過經過香港查核團體「事實查核實驗室」查證原影片後，判定史瓦米娜森言論遭到剪接，斷章取義的內容被央視拿來誤導觀眾，因此該訊息為錯誤訊息。（圖取自央視臉書）

2020/10/01 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕臉書近期流傳一則謠言，稱世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米娜森（Soumya Swaminathan）稱「中國新冠疫苗有效」，這來自中國官媒《央視》釋出的一段影片，不過經過香港查核團體「事實查核實驗室」查證原影片後，顯示史瓦米娜森言論遭到剪接，斷章取義的內容被央視拿來誤導觀眾，因此該訊息為錯誤訊息。

香港查核團體「事實查核實驗室」發布查核報告，指出多個臉書粉專近期發布貼文，宣稱「世衛組織首席科學家斯瓦米納坦表示，中國的新冠疫苗研發項目非常活躍，並且一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效」，並附上史瓦米娜森的照片加上「世衛首席科學家︰中國新冠疫苗證明有效」以及「中國犀利，造福世界」等文字。

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中共官媒《央視》和《中國環球電視網》都發布過相關影片，標題為「世衛首席科學家：中國一些新冠疫苗已被證明有效！」史瓦米娜森在影片中表示「中國的新冠疫苗研發項目非常活躍，已有數個候選疫苗處於臨床試驗領先階段，世衛組織對中國的新冠疫苗很感興趣，一直都在密切關注。一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效」。

不過「事實查核實驗室」查詢逐字稿後發現，史瓦米娜森的意思是「中國『如果』臨床實驗證明他們的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗有效，會向全球供應這些疫苗」，和央視影片意思完全不同，遭到斷章取義地剪接方式，進而誤導觀眾。

「事實查核實驗室」綜合上述幾點，判定該訊息「錯誤引述史瓦米娜森的說話內容」，是錯誤訊息。

「事實查核實驗室」查核全文

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