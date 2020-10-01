不寒而慄...美母女殺害5親人堆屍臥室 皆判處無期徒刑

美國賓州現年47歲的母親莎娜（Shana Decree，左）和19歲的女兒多米妮克（Dominique Decree，右），去年在家中殺害5名親人並堆屍臥室，如今皆被判處5個無期徒刑。（美聯社）

2020/10/01 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕令人毛骨悚然！美國賓夕法尼亞州現年47歲的母親莎娜（Shana Decree）和19歲的女兒多米妮克（Dominique Decree），去年在家中殺害5名親人並堆屍臥室，如今2人雙雙認罪，皆被判處5個無期徒刑。

據《CNN》報導，2019年2月27日，1名社工前往莎娜的公寓進行家庭訪問，發現無人應門後通知大樓管理員，接著大家發現事情不對勁便報警處理。警方到場後入內察看，驚見公寓內都是碎玻璃和翻倒的家具，並找到了失魂落魄的莎娜和多米妮克，便將2人送去醫院。

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孰料，警方進一步搜索後，赫然在臥室內發現地獄般的場景，莎娜13歲的兒子達蒙（Damon Decree）陳屍在地上，床上則有4具遺體，分別為莎娜25歲的女兒娜蕾（Naa'Irah Smith）、45歲的親妹妹賈米菈（Jamilla Campbell）、賈米菈9歲的雙胞胎女兒艾玫尼與艾利卡（Imani and Erika Allen）。

在調查期間，莎娜告知警方這5名家人都不想活了，解剖報告則指出，達蒙、娜蕾、艾玫尼、艾利卡都是被窒息殺害，賈米菈則是被絞殺。

經過1年的審判後，莎娜和多米妮克決定對5項一級謀殺罪和1項刑事共謀罪認罪協商，再加上2人患有精神疾病，因此雙雙逃過死刑，但將在監獄度過餘生。

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美國賓州5屍命案案發公寓。（美聯社）

附近居民獻花為5名死者致哀。（美聯社）

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