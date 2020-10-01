辯論會遭逼「譴責白人至上組織」 川普這樣回答讓拜登笑出來了

美國總統大選首場辯論會引發諸多批評。（法新社）

2020/10/01 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論昨日登場，總統川普與民主黨候選人拜登在台上唇槍舌劍90分鐘，甚至連主持人華勒斯也一度加入戰局，場面相當混亂。過程中，川普被華勒斯及拜登追問「願不願意譴責白人至上組織『驕傲男孩』（Proud Boys）」，他卻沒有明確譴責，僅要該組織「退下並等待著」。

綜合媒體報導，非裔男子佛洛伊德之死所引發的種族爭議無疑是辯論會的重要題目，華勒斯在會中向川普投出一記「直球」，問他「願不願意此刻譴責白人至上主義與民兵團體，要他們退下，不要在城市引發暴力行動？」

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川普聽聞後回答「當然沒問題」，拜登則眼睛直盯著川普要他「說出來」，但川普隨即話鋒一轉，「我想說的是，我所見的幾乎所有事件都是來自極左翼分子，而非右翼。」

川普接著說，「我願意做任何事，我想要和平」，華勒斯和拜登聽到後異口同聲要他「快做」、「說出口」、「那就譴責他們」。此時川普停頓了數秒，反問「你們稱呼他們什麼？給我個名字。」

拜登拋出了美國極右派新法西斯男性團體「驕傲男孩」的名字，但川普也沒有明確譴責，只說「驕傲男孩，退下並等待著」，接著馬上把話題再度轉到極左派團體，「我告訴你，總要有人解決反法西斯主義和左派，因為這不是右派的問題，這是左派的問題。」拜登則在一旁笑了出來。

川普這番言論引起不小爭議，當地時間週三被問到此事時，川普說「我從沒聽過驕傲男孩這個組織，你必須要定義清楚，因為我真的不知道他們是誰，我唯一能說的就是要他們退下，讓執法部門能夠做好該做的事。」

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