為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    辯論會遭逼「譴責白人至上組織」 川普這樣回答讓拜登笑出來了

    美國總統大選首場辯論會引發諸多批評。（法新社）

    美國總統大選首場辯論會引發諸多批評。（法新社）

    2020/10/01 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論昨日登場，總統川普與民主黨候選人拜登在台上唇槍舌劍90分鐘，甚至連主持人華勒斯也一度加入戰局，場面相當混亂。過程中，川普被華勒斯及拜登追問「願不願意譴責白人至上組織『驕傲男孩』（Proud Boys）」，他卻沒有明確譴責，僅要該組織「退下並等待著」。

    綜合媒體報導，非裔男子佛洛伊德之死所引發的種族爭議無疑是辯論會的重要題目，華勒斯在會中向川普投出一記「直球」，問他「願不願意此刻譴責白人至上主義與民兵團體，要他們退下，不要在城市引發暴力行動？」

    川普聽聞後回答「當然沒問題」，拜登則眼睛直盯著川普要他「說出來」，但川普隨即話鋒一轉，「我想說的是，我所見的幾乎所有事件都是來自極左翼分子，而非右翼。」

    川普接著說，「我願意做任何事，我想要和平」，華勒斯和拜登聽到後異口同聲要他「快做」、「說出口」、「那就譴責他們」。此時川普停頓了數秒，反問「你們稱呼他們什麼？給我個名字。」

    拜登拋出了美國極右派新法西斯男性團體「驕傲男孩」的名字，但川普也沒有明確譴責，只說「驕傲男孩，退下並等待著」，接著馬上把話題再度轉到極左派團體，「我告訴你，總要有人解決反法西斯主義和左派，因為這不是右派的問題，這是左派的問題。」拜登則在一旁笑了出來。

    川普這番言論引起不小爭議，當地時間週三被問到此事時，川普說「我從沒聽過驕傲男孩這個組織，你必須要定義清楚，因為我真的不知道他們是誰，我唯一能說的就是要他們退下，讓執法部門能夠做好該做的事。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普拜登辯論激戰期間 推特刪除逾130個伊朗問題帳號
    2020/10/01 11:52

    川普拜登辯論激戰期間 推特刪除逾130個伊朗問題帳號
    川普臉要綠了！莫德納CEO：11月美國大選前不會有疫苗
    2020/10/01 11:39

    川普臉要綠了！莫德納CEO：11月美國大選前不會有疫苗

    宏匯開幕搶先看 小資女最強穿搭術
    美國總統大選辯論嚇壞選民 「移居加拿大」瞬間上熱搜
    2020/10/01 11:25

    美國總統大選辯論嚇壞選民 「移居加拿大」瞬間上熱搜
    拜登當選更有利美國！末日博士：經濟衰退都發生在共和黨執政
    2020/10/01 10:39

    拜登當選更有利美國！末日博士：經濟衰退都發生在共和黨執政

    動態抗波動 也能追收
    美總統首場辯論成「老人吵架」 主辦方誓言改進
    2020/10/01 07:47

    美總統首場辯論成「老人吵架」 主辦方誓言改進
    國際今日熱門
    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位
    2020/09/30 17:26

    評中共中央委員會工作條例 鮑彤：鞏固習近平永遠核心地位

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者
    2020/09/30 14:42

    多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者

    龐皮歐10月會南韓外長 美韓處理公務員遭射殺事件受關注
    2020/09/30 15:39

    龐皮歐10月會南韓外長 美韓處理公務員遭射殺事件受關注

    美大選辯論》互批「騙子」 川普、拜登激辯90分鐘
    2020/09/30 14:42

    美大選辯論》互批「騙子」 川普、拜登激辯90分鐘 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播