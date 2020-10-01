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    見不得光？被質疑向中共表忠 香港理大升旗禮不讓記者進入

    僅僅一個升旗典禮，但理大校方卻將傳媒記者拒於門外，讓理大學生會成員痛批是一場「政治Show」。圖為過去理大圍城事件後校內狀況。（美聯社）

    僅僅一個升旗典禮，但理大校方卻將傳媒記者拒於門外，讓理大學生會成員痛批是一場「政治Show」。圖為過去理大圍城事件後校內狀況。（美聯社）

    2020/10/01 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點，曾爆發嚴重警民衝突，還被包圍多日，受傷人數眾多。今早理大為了中共國慶舉辦升旗典禮，此舉引發輿論不滿，質疑「向中共表忠」；令人訝異的是，僅僅一個升旗典禮，但理大校方卻將傳媒記者拒於門外，讓理大學生會成員痛批是一場「政治Show」。

    《立場新聞》報導，理大校長滕錦光昨發出電子郵件指出，「為了慶祝中華人民共和國成立71週年的重要節日（important occasion），明早10時在李嘉誠樓平台行簡單升旗禮，以此向我們國家的成就致敬（pay tribute to the accomplishment of our country）」

    此舉引發輿論不滿，同樣受邀的理大學生會也強調，目前未收到其他大學有類似的升旗典禮，加上去年「理大圍城」事件，因此這次的典禮政治意味濃厚，可能校方高層受到施壓；學生會外務副會長鄭其浩質疑，若典禮是普天同慶，那為何校方不廣發邀請給全校師生，而是邀請特定學生團體。

    理大今（1）日正式舉行升旗典禮時，有多家傳媒記者到場出示記者證，卻被校內職員拒於門外，理大學生報編委會成員難得能進入，卻也只能站在封鎖線外，「遠距離」觀賞升旗典禮，場面相當尷尬。

    理大學生會成員透露，現場大概有200名的學校高層出席，只有30名左右學生回到學校，卻沒有傳媒能夠進場，而且只要穿上黑衣的學生一靠近，保全就會重重戒備，害怕再生事端。

    學生會成員調侃道，學校一直說「國慶是普天同慶的事」，結果慶祝又只能偷偷摸摸，連校內媒體都無法進入、接近，痛批這根本是一場「政治Show」。

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