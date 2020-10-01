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    軍情動態》中國十一國慶前夕 美軍1天內派5架軍機飛進南海

    KC-135空中加油機9月30日經巴士海峽進入南海。（圖擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

    KC-135空中加油機9月30日經巴士海峽進入南海。（圖擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

    2020/10/01 13:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來頻頻派出戰鬥機侵犯台灣空域，並多次越過台灣海峽中線。中國十一國慶前夕，美軍在9月30日一天之內派出5架軍機到南海，包含4架KC-135空中加油機和1架P-8A反潛巡邏機。

    中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）昨日晚間在推特宣稱，美軍9月30日派出5架軍機飛至南海，其中包含4架美國空軍的KC-135空中加油機（KC- 135R和KC-135T型）和1架美國海軍的P-8A反潛巡邏機，並指可能還有一些軍機沒有被發現。

    SCSPI的監測數據顯示，P-8A巡邏機在9月30日當天上午9時50分左右經巴士海峽進入南海；4架KC-135空中加油機分別約於30日凌晨1時、上午6時30分、上午9時、10時左右經巴士海峽進入南海。

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