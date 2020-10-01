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    作夢都沒想到會如此失控！ 主持人華勒斯出面談總統辯論

    美總統辯論會主持人華勒斯因控制不了場面而飽受批評，他坦承：「我做夢也沒想到辯論會失控到這地步」。（美聯社）

    美總統辯論會主持人華勒斯因控制不了場面而飽受批評，他坦承：「我做夢也沒想到辯論會失控到這地步」。（美聯社）

    2020/10/01 13:48

    〔即時新聞／綜合報導〕首場2020美國總統大選辯論昨日落幕，雙方彼此插話干擾對方陳述，令會場秩序瀕臨失控，主持人華勒斯（Chris Wallace）因控制不了場面而飽受批評，華勒斯坦承：「我做夢也沒想到辯論會失控到這地步」。

    美國總統大選辯論在一片混亂下結束，主持人華勒斯在接受《紐約時報》採訪時，坦言「昨晚的結果讓我感到很難過」，華勒斯表示知道外界批評他控制不了場面，不過他也直言川普無視辯論規則搶話是他一開始沒有意識到的，「從事後來看，無視規則搶話是總統的戰略，不僅是一開始，而是貫徹整場辯論。」

    華勒斯起初並未多加干涉，直到川普變本加厲後，他被迫多次介入，甚至一度與川普爭辯，川普冷酸「我好像是在跟你（華勒斯）辯論」，事後川普還酸辯論會他一打二，同時對上華勒斯跟拜登；華勒斯坦承：「我做夢也沒想到辯論會失控到這地步。」儘管有外界質疑的聲音，美國總統辯論委員會仍力挺華勒斯，讚其昨晚主持展現出「專業精神與技巧」。

    主辦方誓言會在下次的辯論中改善，把麥克風靜音是可能的做法之一，不過華勒斯認為可能無濟於事，「實際上，即使（週二）關了總統的麥克風，他仍然可能繼續搶話，他的聲音很可能被拜登的麥克風收到，這還是會打斷會場流程。」

    同時靜音總統候選人的舉措可能也會引發不必要的風波，華勒斯提醒：「很多人都忘記，這兩個候選人都擁有數千萬美國人支持。」對於接下來兩場辯論會，華勒斯對接下來的主持人做建言：「由於我沒有提前獲得預警，希望你們可以比我更快意識到正在發生的情況。」

    最後華勒斯對於昨晚的主持感受，他表示：「總結來說，我盡力了，只是我對於辯論結果感到失望，更重要的是為國家感到沮喪，昨晚本可以比現在更有意義的。」

    華勒斯被迫介入阻止川普搶話，甚至一度與川普爭辯，川普冷酸「我好像是在跟你辯論」。（歐新社）

    華勒斯被迫介入阻止川普搶話，甚至一度與川普爭辯，川普冷酸「我好像是在跟你辯論」。（歐新社）

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