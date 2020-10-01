武漢肺炎》輕重症差異來源找到了！ 已滅絕古人類殘留DNA惹禍

尼安德塔人還原示意圖。（路透）

2020/10/01 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲全球，輕、重症差異從何而來，一直是學界積極研究的重點。最新一份研究指出，因人類老祖宗智人崛起而遭同化並滅絕的尼安德塔人，其遺留在現代人類基因庫中的遺傳因子，可能導致感染者出現重症。

根據《CNN》報導，最新發表在權威期刊《自然》雜誌的研究中，科學家發現，在人類的基因庫中，一個屬於尼安德塔人的DNA序列可能是引發重症的罪魁禍首，繼承者一旦染疫，需要實施插管治療的比例比一般人高出3倍，這解釋了為何不同人種中出現重症的機率相異，

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負責這次研究的尼安德塔遺傳學專家小組指出，該DNA序列位於第3號染色體上，目前已被證實源自4萬年前滅絕的尼安德塔人，當前約有50％的南亞人民及16％的歐洲人具有該基因。

尼安德塔人與智人的競爭關係一直是學界研究的重點，學者過去普遍認為，智人崛起並遷出非洲，是導致尼安德塔人滅絕的主因，但後來也有證據顯示，尼安德塔人在遺傳上居於劣勢，所以遭智人同化，而其DNA序列也融入現代人類基因庫中，並非單純地完全滅絕。

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