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    美國總統大選辯論嚇壞選民 「移居加拿大」瞬間上熱搜

    首場2020美國總統辯論戰況混亂，川普、拜登互轟，連主持人華勒斯也加入戰局。（歐新社）

    首場2020美國總統辯論戰況混亂，川普、拜登互轟，連主持人華勒斯也加入戰局。（歐新社）

    2020/10/01 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕首場2020美國總統大選辯論昨日落幕，川普、拜登砲火猛攻對方，怒罵對方「左膠」、「騙子」、「小丑」，使辯論主題完全失焦，場面失控。這場被評為「美國史上最混亂總統辯論」不只讓歐洲專家學者直搖頭，也嚇壞不少選民。根據Google搜尋趨勢變化可以發現，在辯論會即將結束時，美國地區有關「移居加拿大」、「如何在加拿大找工作」等關鍵字搜尋數量暴增。

    綜合外媒報導，美國總統大選首場辯論會在當地時間29日晚間9時正式展開，總統川普不斷插話，拜登也不甘示弱頻頻反擊，雙方火爆對嗆，辯論主題失焦，場面混亂到主持人華勒斯也加入戰局，數度大聲「管秩序」，讓該場辯論被評為「美國史上最混亂總統辯論」，更被譏為「老人吵架」。

    這場混亂辯論嚇壞不少美國選民，根據「Google搜尋趨勢變化」可發現，在辯論會開始後美國地區有關「移居加拿大」、「如何在加拿大找工作」、「加拿大國籍申請」，甚至「如何移民到瑞士」、「如何移民到其他國家」的關鍵字數量開始暴增，並在晚間10時30分，也就是辯論會結束前來到最高峰。

    據悉，在過去5年中，美國人民搜尋「移居加拿大」最高峰是在2016年11月，也就是川普當選之後，部分加拿大網友得知消息後在網路上揶揄表示「我們要在南方築牆」。

    根據「Google搜尋趨勢變化」顯示，在美國總統大選辯論會開始後，美國地區有關「移民加拿大」的相關關鍵字搜尋次數暴增，在辯論結束前達到最高峰。（圖翻攝自Twitter）

    根據「Google搜尋趨勢變化」顯示，在美國總統大選辯論會開始後，美國地區有關「移民加拿大」的相關關鍵字搜尋次數暴增，在辯論結束前達到最高峰。（圖翻攝自Twitter）

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