FBI影片曝中國誘騙美官員作間諜手法 角色原型曾派駐台灣

美國聯邦調查局（FBI）今日特別發布一段影片，讓民眾了解中國是如何招募美國國安官員成為間諜。（擷取自FBI YT頻道）

2020/10/01 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大對西方國家發動間諜攻勢，已引起全球注意，美國聯邦調查局（FBI）今日特別發布一段影片，讓民眾了解中國是如何一步一步誘騙美國國安官員成為間諜。

美國聯邦調查局（FBI）與國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center,NCSC）在美國時間30日聯合發布一部名為「永不夜」（The Nevernight Connection）的微電影，片長約26分鐘，故事背景設定在中國上海。

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這部微電影以真實事件做為參考，講述一名美國前情報人員被中國招募為間諜的過程，主角被一名自稱在東南亞海事研究所服務的中國男子一步一步訛騙資訊，最終從前同事處取得海軍機敏文件並轉交中方。

主角最終查覺不妙，但已為時已晚，在從上海返抵美國本土後被當局逮捕，並遭重判20年監禁。

FBI表示，影片中角色的靈感來自中情局（CIA）前幹員馬洛里（Kevin Mallory）事件，馬洛里中文相當流利，曾派駐台灣、中國，並娶了台灣籍妻子，他在2017年因涉嫌出賣情報給中國被捕，最終在2019年5月遭判刑20年監禁。

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