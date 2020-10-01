戰狼吃癟！ 專家分析中國如何在短短4年內搞砸捷克關係

捷克參議院議長韋德齊8月底來台訪問，捷中關係陷入寒冬。（資料照）

2020/10/01 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊8月底訪台，捷中關係正式陷入寒冬，然而，不久前的2016年，捷克與中國關係還相當火熱，有外媒引述專家說法分析，中國「戰狼」是如何在短短4年內搞砸與捷克外交關係。

根據美國《自由亞洲電台》報導，2016年中國領導人習近平親赴捷克展開首次國事訪問，布拉格宮大陣仗地高掛五星紅旗、鋪上紅毯，在捷克總統齊曼（Milos Zeman）的陪同下，捷克儀仗隊指揮官口吐中文，邀請習檢閱部隊。

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學者一致認為，習近平當時畫著一帶一路的大餅，對捷克當局訴說著各種美好的承諾，是近代捷中兩國關係的高點，但所有投資承諾後續幾乎都化作泡影，這讓本就對親中政府採取懷疑態度的民眾大動肝火。

布拉格國際事務協會（AMO）中國研究項目負責人卡拉斯科娃（Ivana Karásková）進一步指出，捷克1989年才脫離共產黨統治，而在習近平訪問時，捷克採取的高規格迎賓陣仗，讓該國國民不禁聯想起獨裁政權及那段受共產黨壓迫的歷史，對兩國關係更如雪上加霜。

學者認為，除了一帶一路承諾跳票、對獨裁政權的深刻厭惡外，中國對校園媒體審查滲透及戰狼式外交手法也讓捷克民意越來越遠離中國以及親中政府，最終演變成當前的局勢。

捷克參議院議長韋德齊8月底來台訪問，捷中關係陷入寒冬。（法新社）

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