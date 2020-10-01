美眾院通過法案 要求企業公布新疆供應鏈細節

2020/10/01 05:21

〔中央社〕美國眾議院今天通過「強迫維吾爾人勞動披露法案」，要求上市公司必須公開揭露涉及新疆的商業活動與供應鏈細節。這是近10天來眾院通過的第2部與新疆強迫勞動相關法案。

「強迫維吾爾人勞動披露法案」（Uyghur Forced Labor Disclosure Act）今天以253票贊成、163票反對於聯邦眾議院院會通過。

請繼續往下閱讀...

這項法案也是眾議院繼22日以壓倒性票數通過「防治維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）後，通過的第2部針對中國對新疆維吾爾少數民族強迫勞動的相關法案。

這項法案是由民主黨籍眾議員威克斯頓（Jennifer Wexton）於3月提出，法案目的是修改1934年通過的「證券交易法」（Securities Exchange Act），要求證券發行人就新疆維吾爾自治區的相關活動做出必要披露。

法案通過後，威克斯頓透過官方推特表示，美國人應當知道每天使用的產品，從電話到衣服，是否都是強迫勞動的勞工生產的。「侵犯人權的行為無法容忍」。

法案指出，跨黨派的國會執行委員會關於中國的2019年度報告指出，許多報導指稱中國政府在新疆維吾爾自治區鎮壓少數民族並強迫勞動。

國會發現，在新疆維吾爾自治區營業的企業極可能犯下侵犯人權行為。這樣的強迫勞動是中國政府政策，由於大規模監控、警察的普遍存在與對勞工的恫嚇，要確保潔淨的供應鏈幾乎是不可能。

國會發現，美國上市企業的人權政策、作法與影響對相關證券報告至關重要，越來越多投資人認為人權風險是投資決策過程的一部分。

法案將針對證券交易法第13條進行修訂，要求委員會須在法案頒布180天內訂出具體規定，要求上市企業發行人必須提交年度報告，說明企業進口自新疆維吾爾自治區的製成品和材料是否出自強迫勞動營區、與這些製成品和材料有關的商業活動、總收入與淨利潤資訊、以及這些商品與材料的未來進口計畫等。

這項法案還須待參議院通過，送交白宮經美國總統川普簽署後才會正式生效。（編輯：楊昭彥）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法