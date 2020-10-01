美大選首場辯論 歐洲專家：混亂到幾乎看不下去

2020/10/01 00:15

〔中央社〕美國總統川普和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在首場辯論會唇槍舌戰，就川普在因應疫情、健保和經濟的政績交鋒，火藥味濃厚又混亂，歐洲專家說，幾乎讓人看不下去。

以下是路透社整理歐洲各國媒體和人士對這場辯論的反應：

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● 西班牙「國家報」（El Pais）

「這是場混亂又邪惡的表演，這個世界最強大的國家令人震驚。」

● 德國保守派外交政策專家洛特根（Norbert Roettgen）

「令人擔心的是，儘管選民和國際夥伴都有許多懸而未決的問題，角逐世界權力最大職位的兩個人卻無法客觀討論國家的問題，美國已經到了這種狀態。」洛特根將競逐德國總理梅克爾（Angela Merkel）所領導基督教民主黨（CDU）的黨魁。

● 義大利民調機構YouTrend共同創辦人佩格里斯可（Lorenzo Pregliasco）

「這場辯論混亂到幾乎讓人看不下去…像昨晚這樣的辯論無法有一個真正的贏家，但這對拜登是好消息，因為川普民調仍落後，他需要扭轉局勢。」

● 德國「畫報」（Bild）的「觀點」（Opinion）版負責人皮亞托夫（Filipp Piatov）

「這是歷來最野蠻的對決…這本來應該是拜登談論他的政策，提出他對美國願景的大好機會，而不是互揭瘡疤。必須說拜登和民主黨完全錯失了那樣的機會。」

● 俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）

「當然我們正目睹美國政治文化的新轉變，但我們不想做任何評價或任何聲明，因為這可能會立刻被視為試圖干預。俄國從未、現在沒有、將來也不會干預美國國內事務。」

● 英國前國際開發大臣史都華（Rory Stewart）

「這與尼克森和甘迺迪極為著重政策和外交政策的辯論大相逕庭，令人震驚。」

● 英國最多人看的「太陽報」（The Sun）

「各種政治立場的觀察家看到這場口水戰，都對這次辯論不以為然。」

● 在美國華盛頓大學任教的義大利籍經濟學教授吉隆尼（Fabio Ghironi）

他發推文說，他從沒想過美國的政治辯論水準會降到如此低。「這就像是在看義大利政論節目一樣。」

川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行。

但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

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