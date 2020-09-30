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    保守派要上街示威！ 南韓法院允「開車集會」不准開窗

    首爾法院批准了保守派在周末舉行開車遊行。圖為南韓8月15日光復節，大批民眾上街參與反政府集會。（美聯社）

    首爾法院批准了保守派在周末舉行開車遊行。圖為南韓8月15日光復節，大批民眾上街參與反政府集會。（美聯社）

    2020/10/01 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中秋小長假30日開始，政府嚴陣以待以防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，在民眾擔心群眾聚會可能會打破防線之際，首爾法院批准了保守派舉行的開車遊行。

    《韓聯社》報導，首爾行政法院允許保守派激進分子9個人（每個人都坐在各自車上）在首爾舉行一次長約2小時的集會，但禁止他們在這期間放下車窗或高喊口號。法庭還要求參與者在集會之前和之後不能有任何面對面的碰面或接觸，以防止病毒傳播。

    南韓總理丁世均27日警告示威者，如果他們在本週六開天節（National Foundation Day）當天使用汽車進行集會，駕照可能會被暫時吊扣。但法院30日的裁決為週末在首爾舉行小型開車集會開了綠燈。

    上個月，首爾市中心有成千上萬人參與反政府集會，衛生官員說，該國新一波疫情爆發，部分原因就是這場辦在8月15日光復節的集會發生群聚感染。

    南韓的單日新增病例自9月26日起維持2位數，29日新增38例，但卻在連假首日（9/30）重回3位數，增加113例確診，全國累計2萬3812例。死亡新增6例，累計413人病歿。

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