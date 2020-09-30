川普、拜登辯論吵翻天 shush、logorrhea、xenophobia單字查詢度爆增

代表共和黨角逐總統大選的現任總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右）在29日首場辯論會上唇槍舌戰，肢體語言也很多。（美聯社）

2020/09/30 23:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕9月29日舉行的美國總統候選人首場辯論會，在現任總統川普與民主黨挑戰者拜登吵成一片的情況下收場。選民看了這場辯論會也急忙查字典，美國權威字典「韋氏字典」編纂方說，「妄辯」（logorrhea）、仇外（xenophobia）、「白人至上主義者」（white supremacist）等字詞的查詢度竄升。

韋氏字典網站指出，在MSNBC主持人梅道（Rachel Maddow）以「妄辯」一詞，形容這場辯論會後，該字詞查詢度爆增56000%。「妄辯」意為「滔滔不絕地說話，但是常常語無倫次」。

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「shush」查詢度也大增28900%。拜登在辯論中，不滿他發言頻被川普打斷，一度要川普「閉嘴好嗎」、「他（川普）要不要安靜一下？」shush意為發噓聲力促他人安靜。

白人至上主義者、反法西斯主義（antifa）、脾氣暴躁的（petulant）、霸凌（bully）等字，都在查詢度上升的排行榜上。

川普在辯論會被直接問及白人至上主義時，拒絕譴責，僅說要極右派族群「一旁待著」，卻話鋒一轉說「得有人處理反法西斯主義和左派，因為這不是右翼的問題，是左派的問題。」

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