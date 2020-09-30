美總統大選首場辯論 媒體社論：爛電影嚇傻觀眾

2020年美國總統大選首場辯論淪為總統川普（右）與民主黨候選人拜登（左）吵翻天的口水戰。對此，「今日美國報」社論評論，兩人把這場辯論糟蹋成一部90分鐘的爛電影。（法新社）

2020/09/30 23:26

〔中央社〕2020年美國總統大選首場辯論淪為總統川普與民主黨候選人拜登吵翻天的口水戰，「今日美國報」社論指出，兩人把這場辯論糟蹋成一部90分鐘的爛電影，讓觀眾都嚇傻了。

「今日美國報」（USA Today）的社論文章說，美國正陷入2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延、經濟困頓及種族問題之際，選民理應嚴肅探討美國的諸多問題與各種解決之道。

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但對於美國民眾而言，川普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）今天的辯論突顯出，美國豈止是遭到武漢肺炎疫情肆虐而已。

這篇社論文章進一步分析指出，拜登應藉由辯論向所有不喜歡川普的選民展現自己是個可讓人接受的人選。

現年77歲的拜登從政生涯就是如此：還算可以、不算突出、不算太熱情、也不算太冷淡；不算太強硬、也不算太溫吞；沒太偏自由派、也不算太保守派，拜登該做的就是證明自己不算太老或沒有一昧討好激進左派。

但拜登表現不理想，他結結巴巴說了幾句話，有時候就停頓了，對於共和黨執意提名已故大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）的繼任人選，他是否會因此報復反制最高法院，拜登閃避這個問題。

他闡述自己的環保計畫幾乎前後不一，且自陷於人身攻擊的泥淖裡，稱川普是個「小丑」，在正常辯論中，他這樣的表現可能會被視為輸家。

文章寫道，儘管如此，今晚拜登在這場辯論的表現相對成熟，有時會闡述有力的論點，像是攸關數百萬人的醫療保險如何收支平衡，以及川普政府是如何無能控制疫情而阻礙了經濟發展。

至於川普方面，他要達到的目標比較棘手，川普得把握機會激發基本盤，另一方面得打動相對少數還沒決定要投給誰的選民，並侃侃而談第2個總統任期的大政方針，他尤其需要拉攏就任後大量流失的婦女選票。

不過川普的表現簡直就是恐怖實境秀，顯然他沒有意識到要拓展個人魅力，數個月來，他一直以動員鐵票支持者並醜化拜登作為選戰策略，例如批評他貪腐、極左派的魁儡及心智能力有問題。

川普來到克里夫蘭（Cleveland）參加辯論，設定的策略就是在拜登發言時插嘴，這個效果就像是小屁孩在餐廳裡騷擾別人，只為了引起別人的注意，辯論時也都滿口荒謬統計數據與徹頭徹尾的謊言。

社論文章還指出，針對關鍵的問題，主要在於川普沒說的而不是他說了什麼，令人訝異的是，川普再度拒絕明確表態譴責白人至上主義者，或是一旦敗選他會承認結果。

川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）和田納西州的納希維爾（Nashville）舉行。

但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

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