為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港裔YouTuber介紹「逆統戰」 大讚神預言堪比《推背圖》

    「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」，近日遭中國官媒《環時》點名痛批，香港YouTuber「依糕Eagle」指出，「逆統戰」神預言預測到香港和內蒙古的局勢，堪比中國古代著名預言書《推背圖》。（圖擷取自Twiiter）

    「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」，近日遭中國官媒《環時》點名痛批，香港YouTuber「依糕Eagle」指出，「逆統戰」神預言預測到香港和內蒙古的局勢，堪比中國古代著名預言書《推背圖》。（圖擷取自Twiiter）

    2020/09/30 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」，近日遭中國官媒《環時》點名痛批，指該款桌遊會「危害中國的國家安全」；對此，移民台灣的香港YouTuber「依糕Eagle」指出，「逆統戰」神預言預測到香港和內蒙古的局勢，堪比中國古代著名預言書《推背圖》。

    《環球時報》25日以「警惕分裂勢力在虛擬空間煽動」為題刊文，點名台灣桌遊《逆統戰：致地與海的革命者》，文章先是稱讚遊戲美術風格迎合時下年輕人口味，並警告說，若在遊戲中滲入「台獨、港獨」思想，可能「對青少年造成惡劣影響，進而影響我國的國家安全」。

    「依糕Eagle」29日在影片詳細介紹「逆統戰」桌遊，由於遊戲具有「反共」屬性，而且桌遊中的預測和現實重合，「像《推背圖》一樣神奇」，她興奮地表示，「哇，一聽到他是反共，香港人當然關心」。

    「依糕Eagle」解釋，「逆統戰」源自共產黨術語「統一戰線」，意思是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，「逆統戰」一詞最早見於2017年的台灣網路文章，意思是「對共產黨逆向實施統戰」。

    「依糕Eagle」續稱，「逆統戰」最厲害的地方是，在過去2年「神預言」預測到局勢變化，2018年5月發表的「在【逆統戰】台灣玩家組隊逆剿中國共匪全攻略（中）」一文就有提到香港，分析「雨傘革命」後的局勢，提出「衝組」的需要；在2020年8月時，中國下令禁止內蒙古人學蒙古語，引發一連串抗爭衝突，與「逆統戰」團隊在同年7月發表的宣傳動畫雷同，開發者還笑稱「這個遊戲以後可能勘比推背圖呢」。

    針對《環時》刊文點名大力痛批「逆統戰」，「依糕Eagle」指出，中國先是下令禁止官媒、網軍批評「逆統戰」，但《環時》依然忍不住開砲，反而讓人對遊戲感到更加好奇，她會製作影片介紹，是希望觀眾能夠多多支持「逆統戰」及其團隊，未來也將會分享更多移民台灣的生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不得離港！黃之鋒獲准保釋 不畏罪名繼續抗爭
    2020/09/30 22:20

    不得離港！黃之鋒獲准保釋 不畏罪名繼續抗爭
    「愛國是義務非選擇」香港中聯辦主任駱惠寧：將加強愛國教育
    2020/09/30 16:56

    「愛國是義務非選擇」香港中聯辦主任駱惠寧：將加強愛國教育

    玖原建設董事長：貨幣寬鬆資金泛濫 房產保值
    有夠鬼扯！中共官媒登：若兩岸開戰 台人囑兒子槍殺長官投降
    2020/09/30 11:46

    有夠鬼扯！中共官媒登：若兩岸開戰 台人囑兒子槍殺長官投降
    桌遊「逆統戰」被中國官媒點名 設計團隊樂歪：終於
    2020/09/27 23:59

    桌遊「逆統戰」被中國官媒點名 設計團隊樂歪：終於

    動態抗波動 也能追收
    國際今日熱門
    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈
    2020/09/30 06:11

    軍情動態》威嚇中國 印度邊境首度部署遠程巡弋飛彈

    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症
    2020/09/30 06:01

    武漢肺炎》南韓研究：9成康復者出現後遺症

    科威特國家元首薩巴赫過世 王儲繼位
    2020/09/30 02:12

    科威特國家元首薩巴赫過世 王儲繼位

    自由日日shoot》美主流媒體選邊站？狂黑川普 善待拜登！
    2020/09/30 05:30

    自由日日shoot》美主流媒體選邊站？狂黑川普 善待拜登！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播