香港裔YouTuber介紹「逆統戰」 大讚神預言堪比《推背圖》

「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」，近日遭中國官媒《環時》點名痛批，香港YouTuber「依糕Eagle」指出，「逆統戰」神預言預測到香港和內蒙古的局勢，堪比中國古代著名預言書《推背圖》。（圖擷取自Twiiter）

2020/09/30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣團隊「ESC臺灣境外戰略溝通工作小組」設計的反共桌遊「逆統戰」，近日遭中國官媒《環時》點名痛批，指該款桌遊會「危害中國的國家安全」；對此，移民台灣的香港YouTuber「依糕Eagle」指出，「逆統戰」神預言預測到香港和內蒙古的局勢，堪比中國古代著名預言書《推背圖》。

《環球時報》25日以「警惕分裂勢力在虛擬空間煽動」為題刊文，點名台灣桌遊《逆統戰：致地與海的革命者》，文章先是稱讚遊戲美術風格迎合時下年輕人口味，並警告說，若在遊戲中滲入「台獨、港獨」思想，可能「對青少年造成惡劣影響，進而影響我國的國家安全」。

請繼續往下閱讀...

「依糕Eagle」29日在影片詳細介紹「逆統戰」桌遊，由於遊戲具有「反共」屬性，而且桌遊中的預測和現實重合，「像《推背圖》一樣神奇」，她興奮地表示，「哇，一聽到他是反共，香港人當然關心」。

「依糕Eagle」解釋，「逆統戰」源自共產黨術語「統一戰線」，意思是「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，「逆統戰」一詞最早見於2017年的台灣網路文章，意思是「對共產黨逆向實施統戰」。

「依糕Eagle」續稱，「逆統戰」最厲害的地方是，在過去2年「神預言」預測到局勢變化，2018年5月發表的「在【逆統戰】台灣玩家組隊逆剿中國共匪全攻略（中）」一文就有提到香港，分析「雨傘革命」後的局勢，提出「衝組」的需要；在2020年8月時，中國下令禁止內蒙古人學蒙古語，引發一連串抗爭衝突，與「逆統戰」團隊在同年7月發表的宣傳動畫雷同，開發者還笑稱「這個遊戲以後可能勘比推背圖呢」。

針對《環時》刊文點名大力痛批「逆統戰」，「依糕Eagle」指出，中國先是下令禁止官媒、網軍批評「逆統戰」，但《環時》依然忍不住開砲，反而讓人對遊戲感到更加好奇，她會製作影片介紹，是希望觀眾能夠多多支持「逆統戰」及其團隊，未來也將會分享更多移民台灣的生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法