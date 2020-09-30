配合中國審查？ 臉書關閉西藏維權作家唯色帳號

唯色在推特發文指出，她的臉書及個人專頁突遭關閉，同時臉書通知稱是「第三方舉報」。（網頁擷圖）

2020/09/30 19:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕倡議西藏權益的知名女作家唯色（Woeser Tsering），其臉書個人及專頁帳號近日突然遭到關閉，臉書通知稱是「第三方舉報」，「國際聲援西藏運動」、「自由西藏學生運動」等人權組織紛紛對此事表示關切。

唯色於9月24日在推特發文公布相關消息，表示她自2008年使用臉書，期間發表的圖片、文章、影片不計其數，基本上都是有關西藏的內容。她繼續指出，曾因發表藏人自焚訊息被臉書公司刪除。同時，在今年達賴喇嘛尊者生日期間，她的臉書帳號也被暫停發表文章長達數日。然而，此次她的臉書帳號又被完全停用，卻不知道臉書是依據什麼理由。

請繼續往下閱讀...

有網友留言指出：「當中國共產黨倒台那一天開始，中國人才可能有言論自由、才不會被封號、才能永遠消除心中的恐懼。」

此前據報導，臉書的中國員工不斷增加，甚至旗下中國員工的群組，人數超過6000人，是臉書同類型中最大的群體，且「隨著中國員工人數增加，臉書雇用人才時更需依賴中國」。

唯色是中國少數能用漢語寫作的藏族女作家，她於2003年出版本書（原簡體版書名《西藏筆記》）之後，便被冠上「政治錯誤」的罪名，失去了工作和居所。唯色是2014年國際婦女勇氣獎（International Women of Courage Award）得主，但北京當局不准她前往華府領獎。

知名西藏維權作家唯色。（翻攝自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法