軍情動態》飆風戰機緊急起飛！巴黎爆巨響 警方電話被打爆

法國巴黎當地時間今天中午傳出巨響，嚇壞當地民眾。（美聯社檔案照）

2020/09/30 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國首都巴黎今（30日）中午12點（台灣時間晚間6點）傳出巨大爆炸聲響，驚人的聲音令當地民眾全都嚇了一大跳，甚至暫時打斷法國網球公開賽，當地警方已回應，是因為1架飆風戰機緊急起飛經過所致。

綜合法國媒體報導，法國巴黎和法蘭西島今日中午都聽到一聲巨響，正在羅蘭·加洛斯球場（Roland Garros）舉辦的法國網球公開賽也受影響，從電視轉播中都能清楚巨響在遠處迴盪，比賽甚至因此一度被打斷，不過隨後就恢復進行，不少法國民眾也急著上網追問到底發生什麼事。

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當地警局的電話也被打爆，警方透過官方推特帳號解釋，經過查證，在巴黎和附近地區聽到的這聲巨響並不是發生爆炸或其他意外，而是1架超音速戰機經過，突破音障時發出的音爆聲；警方還呼籲民眾「不要亂撥緊急電話」！這則貼文35分鐘內被轉推超過1.5萬次，可見此事已經成為當地的熱門話題。

據了解，由於法國航空管制單位與1架民航機失去聯繫，由於擔心是否為恐怖攻擊事件，軍方緊急出動1架飆風戰機，從上馬恩省的聖迪濟耶起飛執行安全任務。

巴黎警方指出，民眾聽到的聲音是戰機的音爆聲。圖為2019年6月在巴黎航空展表演的飆風戰機。（路透資料照）

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