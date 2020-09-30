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    習近平讓眾人排成大圈？ 蔡霞狠酸：既怕死又自私

    蔡霞在推特轉發北京表揚抗疫有功人員的現場畫面，批評習近平怕死又自私。（圖擷取自推特）

    蔡霞在推特轉發北京表揚抗疫有功人員的現場畫面，批評習近平怕死又自私。（圖擷取自推特）

    2020/09/30 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本月8日在北京人民大會堂舉行「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，當時眾人排成巨大的環狀合影。移居美國的中共中央黨校退休教授蔡霞批評，中共總書記習近平似乎擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，怕被新冠病毒感染，讓與會眾人排成怪異的大圈，可見習近平既怕死又自私。

    這個數百人排成大環狀的畫面應該是當天表揚大會後的合影，所有人就定位後，習近平領頭，率領政治局常委們步入會場，隨後入座，在巨環正中央可看到攝影人員，排成環狀應該是方便拍攝大合照的全景照片。

    蔡霞說，偶爾看到這照片，與會人士這樣的位置安排，彼此緊挨著，絲毫沒有顧慮到安全距離，習近平怕被武漢新冠病毒傳染，難道所有與會者就不會被傳染嗎？她還說，這畫面活生生地反映出兩個事實，第一是習近平極為怕死，第二是習近平極為自私，一點也不為別人的性命著想。

    而該則推文的原作者「Kevin B」也感嘆，中共說得真是一點沒錯，「14億人民群眾就是保護黨和國家的銅牆鐵壁」，這照片看起來就是把人民的血肉築成新的長城啊！

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