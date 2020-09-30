前福建副省長張志南遭雙開 被指防疫形式主義

中國今天宣布開除前福建省副省長張志南（見圖）的黨籍和公職。（中央社）

2020/09/30 18:14

〔中央社〕前福建省副省長張志南4月被查，中國官方今天宣布開除他的黨籍和公職，除了指他貪腐，並稱他在2019冠狀病毒疾病疫情期間，「貫徹落實黨中央重大決策部署不力」、「搞形式主義」等。

中共中央紀委和中國國家監委網站今天公布張志南的審查結果，指他喪失「四個意識」，背離「兩個維護」要求，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大考驗關頭，「貫徹落實黨中央重大決策部署不力、敷衍應付、作風漂浮，搞形式主義」。

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通報還指他從事迷信活動；不按規定報告個人有關事項，違規為家人、親屬在工作調動、企業經營等方面謀取利益；家風敗壞，縱容默許家人、親屬利用其職權及職務影響謀利；生活腐化墮落，搞權色、錢色交易。

通報還指，張志南徇私舞弊濫用職權，給公共財產造成重大損失；把公權力當成謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利在推進用地審批、獲取資金補助、申請銀行貸款等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

張志南除被「雙開」（開除黨籍和公職），也被終止中共19大代表身分，並遭收繳違法所得。同時，他所涉及的犯罪問題也移交檢查機關審查起訴。

張志南原任福建省委常委、副省長，4月12日晚間，中共中紀委網站通報他嚴重違法違紀，正接受審查調查。前一天他還出席福建省推進重大專案建設的工作視訊會議。

港媒此前報導，張志南「落馬」和其子非法發放高利貸有關。他也是中國今年首名落馬的省級官員。

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