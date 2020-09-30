《美國之音》專文報導蕭美琴 美國學者大讚：令人印象深刻

《美國之音》30日以專文介紹我駐美國代表蕭美琴（中），內文提到史丹佛大學學者戴雅門不僅稱讚她口才佳、有智慧，還轉述與會人士的評論指出，「她（蕭美琴）實在令人印象深刻」。（圖擷取自Facebook「蕭美琴 Bi-khim Hsiao」）

2020/09/30 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐美國代表蕭美琴20日將推特簡介改為「台灣駐美大使」，引起各界熱議，我駐日代表謝長廷與駐德代表謝志偉也相繼被各國媒體稱為「大使」，顯示台灣各方面的努力受到國際肯定。《美國之音》30日以專文介紹蕭美琴，內文提到史丹佛大學學者戴雅門（Larry Diamond）不僅稱讚她口才佳、有智慧，還轉述與會人士的評論指出，「她（蕭美琴）實在令人印象深刻」。

戰貓大使行程滿檔 「Bi-khim」能見度上升

根據《美國之音》報導，蕭美琴從7月24日在華盛頓就任駐美代表後，每天行程滿檔，多次在美國智庫演講及接受美媒專訪，在台美各項議題上發聲，並持續向國際呼籲加強對台支持，協助台灣抗衡中國的壓力與威脅，「Bi-him Hsiao」這個名字的能見度在美國政界和媒體不斷提高，有許多網友稱她為「戰貓大使」。

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宣傳台灣展現外交天份 蕭美琴30年磨一劍

由於父親蕭清芬作為基督教長老教會牧師，蕭美琴從小在多文化、多語言環境成長，蕭清芬指出，蕭美琴在大學和研究所時期，會利用機會參與或主辦宣傳台灣的活動，如在學校或社區的「國際週」設立獨立的「台灣」攤位和節目，「許多同學，特別是外國來的留學生，因她對台灣的熱心和關愛，以及她的政治主張與抱負，多認為她將來若不是台灣的外交參與者，就是駐外的外交官」。

FAPA實習生變駐美代表 戰貓精神夾縫求生

蕭美琴在8月初上任的首次中文媒體簡報，她對比30年前在台灣人公共事務會（FAPA）擔任實習生，到如今以駐美代表身份回到華盛頓的心境變化，她表示，自己曾經說過要發揮「戰貓」精神，意思就是要「在狹隘的空間找到一個生存之地」的思考模式，「30年前我滿懷理想來到華府，到FAPA去做實習生，當時覺得往前沖就是為了自己的目標，但我現在是代表台灣，台灣2300萬人有2300萬的目標、願景和期待，我們最重要的工作就是要整合大家的意見。作為一個民主社會的代表，我在這邊就是全力的為台灣共識，也就是我們的民主、我們的自由，還有我們國家的生存繁榮來奮鬥、來努力」。

針對中國的「戰狼外交」，自詡為「戰貓」的蕭美琴指出，中國的戰狼外交已經對台灣運用數十年，現在中國將同樣手段用於世界各國，「大家會對他們政權的本質應該有一些新的領悟」，許多國家也能體認到台灣數十年來所面對的壓力和打壓，不過台灣依然持續在這種打壓下尋找生存與發展的機會；她對美工作的最優先事項，就是推動美台雙邊貿易協定、強化供應鏈安全合作，以及台灣整體國防安全。

蕭美琴口才佳、有智慧 美國學者讚譽有加

史丹佛大學學者學者戴雅門11日與蕭美琴進行視訊會議，不僅稱讚蕭口才極佳，並當場轉述與會人士的評語說，「她實在令人印象深刻」，戴雅門還對蕭美琴說，他要感謝蔡英文總統派將蕭美琴派駐美國，「讓我們能分享你的智慧」。

駐美代表像拚命三郎 台美關係存在長年障礙

蕭美琴表示，她在美國做的是「大使」的工作，蔡英文總統派她來美出任代表也讓她身負重任，但美台之間「存在著長年的法律、政治及地緣戰略的障礙與局限」。即便如此，她認為「台灣有許多故事，需要被國際上更多人看到」，而台灣的國家利益，尤其是國家安全與經濟繁榮更需要尋求一切推進的機會。

蕭美琴說，從她7月底就任駐美代後表，就像「拚命三郎」一樣，一直在跟華府各界接觸、溝通、爭取，希望台灣長期在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善，有些事情也確實有所進展，美方對台灣許多的訴求也開始「正面」看待；但蕭美琴也指出，「不可否認，雙邊關系的法律結構，以及美國的政策框架『一中政策』還是存在著」。

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