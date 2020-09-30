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    美大選首場辯論吵鬧中落幕 6成選民認拜登是贏家

    美國2020總統大選首場辯論會登場，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登首次交手吵翻天，（美聯社）

    美國2020總統大選首場辯論會登場，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登首次交手吵翻天，（美聯社）

    2020/09/30 18:13

    〔中央社〕美國2020總統大選首場辯論會登場，美國總統川普和民主黨總統候選人拜登首次交手吵翻天，美媒會後民調顯示，多數選民認為拜登是贏家，也對兩位候選人鬥嘴吵不停感到惱火。

    美國有線電視新聞網（CNN）在首場辯論會後的訪問顯示，看過辯論的受訪者約有6成認為拜登（Joe Biden）表現較好，僅有28%認為是川普（Donald Trump）表現較好。

    這項結果和2016年總統大選川普與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）首場辯論後幾乎相近。當年那場辯論會後，62%選民認為希拉蕊贏了辯論，只有27%認為川普贏。

    今天辯論後的訪問，有2/3受訪者認為拜登的回答比川普真實（拜登65%，川普29%）。整體而言，69%受訪者覺得拜登對川普的攻擊是公平的，只有32%認為川普對拜登的攻擊是公平的。

    受訪者對兩位候選人的好感比例大致穩定，62%選民對拜登有好感，川普僅有35%。

    CNN在辯論會後委託獨立機構SSRS進行電話民調，包括對568名觀看首場電視辯論會的登記選民進行訪問。抽樣誤差為正負6.3個百分點之間。

    另外，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）民調顯示，48%民眾認為拜登在首場辯論會勝出，同時也有41%民眾認為川普是贏家，兩人的差距跟全國民調表現差不多，還有10%受訪者認為兩人表現不分軒輊。

    民調還指出，超過8成受訪者形容這場辯論會氣氛很負面，這些受訪者包括兩位候選人的大多數支持者。

    多數受訪者看完後覺得生氣，這是兩位候選人各自支持者表達的首要感觸。1/3受訪選民覺得有趣，有這種感覺的川普支持者比拜登支持者多。僅17%受訪者認為觀看這場辯論會有收穫。

    民調結果提到，拜登比川普更能說服黨內同志自己是首場辯論會的贏家。92%觀看首場辯論的民主黨人士認為拜登是贏家，相較之下，82%的共和黨人認為川普勝出。

    哥倫比亞廣播公司新聞網針對1039名通報有觀看首場辯論會的可能選民進行調查。民調抽樣誤差在正負3.4個百分點之間。

    川普和拜登還有兩場辯論，將於當地時間10月15日、22日晚上分別在佛羅里達州邁阿密（Miami）與田納西州的納希維爾（Nashville）舉行。

    但在那之前，兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在鹽湖城（Salt Lake City）交手。

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