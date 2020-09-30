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    被迫向中共表忠？香港理大10/1辦升旗禮 學生會號召「穿黑衣」抗議

    香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點，曾爆發嚴重警民衝突，還被包圍多日，遭捕人數眾多。圖為在理工大學外遭拘捕的學生。（路透檔案照）

    香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點，曾爆發嚴重警民衝突，還被包圍多日，遭捕人數眾多。圖為在理工大學外遭拘捕的學生。（路透檔案照）

    2020/09/30 18:17

    〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點，曾爆發嚴重警民衝突，還被包圍多日，遭捕人數眾多，如今竟有消息指出，理大為了慶祝中國國慶，明（10月1日）早上將舉辦升旗典禮，此舉引發輿論不滿，學生會更憤怒呼籲「穿黑衣」進校園。

    《立場新聞》報導 ，理大校長滕錦光發出電子郵件指出，「為了慶祝中華人民共和國成立71週年的重要節日（important occasion），明早10時在李嘉誠樓平台行簡單升旗禮，以此向我們國家的成就致敬（pay tribute to the accomplishment of our country）」

    郵件中還提到，出席的師生必須穿著正式，男性須穿西裝打領帶、穿皮鞋；女性也必須穿上洋裝、裙裝、褲裝以及不露趾的有跟皮鞋。

    此消息傳出引發輿論不滿，同樣受邀的理大學生會也強調，目前未收到其他大學有類似的升旗典禮，加上去年「理大圍城」事件，因此這次的典禮政治意味濃厚，可能校方高層受到施壓；學生會外務副會長鄭其浩質疑，若典禮是普天同慶，那為何校方不廣發邀請給全校師生，而是邀請特定學生團體。

    由於受到《國歌法》限制，無法要求師生在國歌演奏、升旗過程以手勢抗議，因此理大學生會呼籲，該校師生明天早上10點穿上黑衣回到學校，以無聲方式進行抗議。

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