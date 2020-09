被迫向中共表忠？香港理大10/1辦升旗禮 學生會號召「穿黑衣」抗議

香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點,曾爆發嚴重警民衝突,還被包圍多日,遭捕人數眾多。圖為在理工大學外遭拘捕的學生。(路透檔案照)

〔即時新聞/綜合報導〕香港理工大學為先前反送中運動示威者的一大據點,曾爆發嚴重警民衝突,還被包圍多日,遭捕人數眾多,如今竟有消息指出,理大為了慶祝中國國慶,明(10月1日)早上將舉辦升旗典禮,此舉引發輿論不滿,學生會更憤怒呼籲「穿黑衣」進校園。

《立場新聞》報導 ,理大校長滕錦光發出電子郵件指出,「為了慶祝中華人民共和國成立71週年的重要節日(important occasion),明早10時在李嘉誠樓平台行簡單升旗禮,以此向我們國家的成就致敬(pay tribute to the accomplishment of our country)」

郵件中還提到,出席的師生必須穿著正式,男性須穿西裝打領帶、穿皮鞋;女性也必須穿上洋裝、裙裝、褲裝以及不露趾的有跟皮鞋。

此消息傳出引發輿論不滿,同樣受邀的理大學生會也強調,目前未收到其他大學有類似的升旗典禮,加上去年「理大圍城」事件,因此這次的典禮政治意味濃厚,可能校方高層受到施壓;學生會外務副會長鄭其浩質疑,若典禮是普天同慶,那為何校方不廣發邀請給全校師生,而是邀請特定學生團體。

由於受到《國歌法》限制,無法要求師生在國歌演奏、升旗過程以手勢抗議,因此理大學生會呼籲,該校師生明天早上10點穿上黑衣回到學校,以無聲方式進行抗議。

