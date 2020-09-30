梵諦岡延長《梵中協議》 教廷：只針對主教任命不涉建交

針對梵諦岡尋求與中國延長《梵中協議》的反對聲浪，梵諦岡昨天（29日）首度回應外界的疑慮，強調與中共當局之間的「主教任命臨時協議」未涉及建立外交或政治關係。前方白袍者為教宗方濟各。（美聯社）

2020/09/30 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕針對梵諦岡尋求與中國延長《梵中協議》的反對聲浪，梵諦岡昨天（29日）首度回應外界的疑慮，強調與中共當局之間的「主教任命臨時協議」未涉及建立外交或政治關係；另外教宗方濟各也已拒見美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），官方說法是避免涉及美國的大選，不過有義媒分析，是因為教廷擔心因此激怒中國，而影響接下來的續簽協議談判。

綜合外媒報導，教廷發言人托尼耶里（Andrea Tornielli）在昨天發聲明表示，《梵中協議》僅只處理主教任命程序，這對北京的天主教會與羅馬教廷、各地主教之間的溝通管道至關重要，「臨時協議屬牧靈性質」，不涉及建立外交或政治方面的關係。

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托尼耶里也引述教廷國務院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）的說法，表示儘管因為武漢肺炎的疫情，導致教廷與中國之間的《梵中協議》續約談判出現阻礙，雖然目前的成果有限但仍屬正面，「希望可以繼續下去」。

目前教廷已決定不安排方濟各與來訪的龐皮歐會面，不過，龐皮歐今天（30日）仍將在美國駐梵蒂岡大使館的宗教自由座談會發表演說，教廷國務院長帕洛林樞機主教、教廷外交事務秘書長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）皆會出席。

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