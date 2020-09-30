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    美大選辯論》首場辯論會民調 近7成民眾覺得「煩躁」

    民調顯示，有近7成觀眾對於這個辯論會的心得是「令人煩躁」。（法新社）

    民調顯示，有近7成觀眾對於這個辯論會的心得是「令人煩躁」。（法新社）

    2020/09/30 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國首場總統選舉電視辯論會，於台灣時間週三（30日）上午9點登場，不過辯論過程中相當混亂，美國總統川普及競爭對手拜登多次打斷對方陳述，主持人華勒斯（Chris Wallace）多次介入才讓辯論能夠進行下去，在這狀況下，有近7成觀眾對於這個辯論會的心得是「令人煩躁」（annoyed）。

    2020年美國首場總統電視辯論會登場，川普在辯論過程中頻頻攻擊拜登，甚至多次打斷拜登發言，主持人華勒斯被迫介入制止，拜登也忍不住嗆川普說「你可以閉嘴嗎？」隨著辯論過程進行，2位候選人愈來愈好鬥，雙方爭吵不休，華勒斯甚至提到，他不想提高音量，但是辯論會快無法進行下去了；CNN主播則表示，這是他所見過最混亂的辯論，認為美國人民是大輸家。

    《CBS新聞》（CBS News）在辯論會即時民調中的數據顯示，對於「你對這場辯論的感覺」，有69%的人認為「令人煩躁」，31%人認為「有娛樂效果」（entertained），19%人覺得「悲觀」（pessimistic），僅17%人覺得辯論有內容（informed）。

    而對於誰贏得首場辯論會，有48%人認為是拜登，有41%人覺得川普今晚獲勝，有10%覺得半斤八兩。

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