軍武新知》美空軍重啟「機器飛行員」飛測 成功完成所有目標

美國空軍研究實驗室（AFRL）快速創新中心（CRI）近日恢復了無人空中平台「ROBOpilot」的飛行測試，該平台是由新創公司DZYNE開發，目標是讓機器人熟練駕駛一般真人操作的飛機。（照片取自美國空軍）

2020/09/30 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍研究實驗室（AFRL）快速創新中心（CRI）近日重啟了無人空中平台「ROBOpilot」的飛行測試，該平台是由新創公司DZYNE開發，目標是讓機器人熟練駕駛一般真人操作的飛機。

根據美空軍新聞稿表示，ROBOpilot在9月24日於猶他州的達格威試驗場（Dugway）進行第4次的飛行測試，以塞斯納206為試驗機，飛行時間大約2.2小時，完成了所有測試目標。 ROBOpilot在去年2019年8月完成首飛，但降落時發生事故損壞而遭停飛。

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不同於一般的無人機系統，ROBOpilot的概念非常簡單，就是以機器人取代真人飛行員，並以人類的操作方式駕駛飛機，像是拉動操縱桿、控制方向盤、油門和剎車。ROBOpilot內部有的GPS和慣性導航測量元件，也能掃描儀表板獲取飛行資訊，再經由電腦運算，獨立完成飛行任務。

重要的是，安裝ROBOpilot不需要大改飛機，空軍人員所要做的就是拆除飛行員座位，然後用ROBOpilot代替它，如果改為真人駕駛，僅需要重新裝回飛行員座椅即可，可以快速切換有人和無人模式。

ROBOpilot負責人歐文（Marc Owens）表示，團隊確定了上次事故的原因，並進行最佳的糾正措施，我們很高興能再次進行飛行測試。

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