多個跨國援助組織爆駐非人員性侵至少51女 淚控「世衛」是最大加害者

世衛組織被爆在伊波拉病毒非洲大流行期間，藉權勢迷姦、性侵當地女性，至少30人受害。（歐新社示意圖）

2020/09/30 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反應慢半拍，立場過分親中引發極大爭議。不料，現在又爆出，多個跨國援救組織竟自2018年剛果民主共和國「伊波拉病毒」爆發時，長期迷姦、性侵當地女性，至少51名女性被侵犯，2人還因此懷孕，其中30人指控「世衛」旗下的醫師和社福員工在治療與防治時對她們伸出狼爪。

綜合外媒報導，新人道機構（The New Humanitarian）與路透基金會合作，對在剛果的世衛和其他援救組織人員作1年多調查，紀錄自2018年到今年3月為止的性侵與性騷事件。報告表示，這些組織的醫生或派遣員會以職務或治療之便，性侵當地女性，她們或被權勢要脅「不做愛就無法升遷、拿到職缺」，或被下藥迷姦，甚至在醫院被人關房偷襲。

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光是在東部城市貝尼，就有至少51名女性受害，其中2人因此懷孕。而有30人指控加害人是「世衛」組織的醫生或派遣員。1名25歲女清潔工表示，自己被世衛醫生邀請到家中談職位升遷，結果這名醫生當場就對她說「其中一項條件，就是你要和我做愛」，隨後關起房門、強脫女子衣物，讓女子在衣不蔽體的情況下，奪門而出；另一名32歲女子也表示，她是伊波拉病毒痊癒者，被世衛人員以諮詢名義邀請到飯店，卻被下藥迷姦。

除了30名女性指控「世衛組織」伸狼爪，聯合國兒童基金會、世界展望會、國際移民組織、無國界醫生組織、國際醫療行動聯盟，和樂施會都涉及性侵，另有8人指控剛果衛生部也犯惡行。對此，世衛組織首先表示，會對相關指控進行嚴厲調查，若涉案人員被指控的案情屬實，將會面臨嚴重後果，包括立刻解職。

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