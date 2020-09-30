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    美大選辯論》考量疫情關係 川普拜登不握手現場僅80觀眾

    美國首場總統辯論今天舉行，疫情下辯論場上不見候選人珍貴握手畫面，現場觀眾大幅縮水為80人，但尋求連任的總統川普與對手拜登似乎不受影響，準備互相展開猛烈攻勢。（路透）

    美國首場總統辯論今天舉行，疫情下辯論場上不見候選人珍貴握手畫面，現場觀眾大幅縮水為80人，但尋求連任的總統川普與對手拜登似乎不受影響，準備互相展開猛烈攻勢。（路透）

    2020/09/30 10:08

    〔中央社〕美國首場總統辯論今晚登場。疫情下，辯論場上不見候選人珍貴握手畫面，現場觀眾大幅縮水為80人，但尋求連任的總統川普與對手拜登似乎不受影響，準備互相展開猛烈攻勢。

    美國大選倒數34天，首場總統辯論於俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）登場。過去幾個月頻頻隔空交戰的總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），首度面對面交鋒。

    川普與拜登兩人皆身著深色西裝，左胸前別上美國國旗胸針。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，川普與拜登有別以往，並無在辯論展開前禮貌性握手，兩人僅在到場後隔空簡短問候彼此。

    除了候選人雙方避免肢體接觸，為了避免辯論會成為病毒溫床，主辦單位「總統辯論委員會」（Commission on Presidential Debates）大幅限縮現場觀眾數量。出席人士不只事前須接受病毒檢測，入場前得量體溫，座位也有做出適當間隔。

    據委員會資深顧問艾爾（Peter Eyre）表示，今晚辯論會現場觀眾僅80人左右，包含候選人家人與競選團隊成員、衛生與維安人員，及媒體記者等。美國有線電視新聞網（CNN）先前報導，以往總統辯論會約略有900名現場觀眾，最多曾有1200名。

    在川普方面，除了有第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）陪伴外，他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）、女兒伊凡卡（Ivanka Trump）等眾多子女，及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人也親臨現場。

    在拜登方面，他的夫人吉兒（Jill Biden）到場支持，拜登特別邀請3位嘉賓出席辯論會，其中包括父親因為堅信川普對疫情判斷、後來不幸染疫過世的美國民眾伍基沙（Kristin Urquiza）。

    根據主辦單位，90分鐘的辯論會中間不會有廣告，且將聚焦在2019冠狀病毒疾病、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人過去政績，及選舉公正性等議題。

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