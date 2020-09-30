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    美大選辯論》川普搶大選前提名大法官 拜登：剝奪民眾發聲權利

    2020美總統大選今日登場。（路透）

    2020美總統大選今日登場。（路透）

    2020/09/30 09:25

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選首場辯論台灣時間今日上午9點於俄亥俄州凱斯西儲大學登場。在「美國最高法院」的題目中，民主黨候選人拜登表示，美國民眾對大法官的提名有權利發聲，但川普卻趕在大選前提名下一位法官，剝奪了民眾發聲的機會。

    拜登表示，大法官是由總統提名和參議院表決通過，民眾便是通過這兩項舉選的投票，進而表達他們希望的大法官候選人。他強調，他對川普提名的保守派人士巴雷特（Amy Coney Barrett）沒有太大意見，但她先前曾表示過反對歐巴馬健保，這也是川普主政後極欲撤銷的法案。

    拜登強調，撤銷歐巴馬健保將對2000萬美國人造成影響，尤其是女性遇上某些疾病或懷孕的話，就要付出更多的費用在相同的療程上，因此，應該在總統大選結束後，由新任總統、副總統再做提名。

    此次辯論由福斯新聞主持人華勒斯（Chris Wallace）主持，整場時間90分鐘，議題聚焦「川普與拜登的過往記錄」、「美國最高法院」、「武漢肺炎疫情」、「經濟」、「城市種族和暴力」、「選舉誠信」等，每個環節為15分鐘，在主持人提出問題後每人有2分鐘回答，剩下的時間主持人會就各個主題進一步延伸，促進討論深度。

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