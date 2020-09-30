武漢肺炎》中秋連假前一日暴漲！ 才迎單日低點...南韓再添113例

南韓防疫單位今日公告，29日增加113例確診，較28日的單日38例多出75例。圖為南韓民眾中秋連假通勤人潮。（美聯社）

2020/09/30 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自今日起進入中秋連假，但連假前一日單日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例數竟出現大幅反彈，令人憂心；據南韓防疫單位今日公告，29日增加113例確診，較28日的單日38例多出75例，一口氣從2位數反彈回升至3位數，其中本土集體感染案影響甚鉅。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓29日新增113例確診病例、6例死亡病例，累計確診病例數達2萬3812例，累計死亡病例達413例；28日的單日38例確診為8月11日（34例）以來最低，孰料各地零星感染持續發酵，29日單日病例暴增75例，回升至3位數以上，更讓今日開始的5日中秋連假增添隱憂。

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28日新增病例中，93例為本土病例，首都圈病例占76例，高出28日首都圈病例（17例）4倍多；首都圈詳細病例分布為首爾市51例、京畿道21例、仁川市4例，首都圈之外病例為釜山市5例、慶尚北道4例、光州市3例、全羅北道2例，大邱市、蔚山市、忠清北道各1例。比較4.5倍。

觀察首都圈集體感染案，截至29日中午12時，京畿道城南市一軍工企業累計確診10例，首爾市道峰區一精神病醫院累計確診30例，除此之外，釜山東亞大學富民校區則累計16例，京畿道安養市音樂補習班累計13例，相關確診病例還在增加。

境外輸入病例則為20例，其中5例為入境檢疫過程確診，15例為入境後隔離期確診，病例來源地分別為烏茲別克10例、尼泊爾3例、馬來西亞2例，菲律賓、印尼、伊拉克、波蘭、美國各1例。

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