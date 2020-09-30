譚德塞籲防疫不嫌晚 稱義大利學習武漢經驗減少死亡

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（法新社資料照）

2020/09/30 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）至今在全球尚未平息，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）刊文回顧這段過程，並呼籲「反擊疫情永遠不嫌晚」。

《WHO》刊出譚德塞的文章「反擊疫情永遠不嫌晚」 ，指出有百萬人死於武漢肺炎，並有更多的人因為疫情而受苦，這是個艱難的時刻，但仍有一絲希望，像是發現病毒後的9個月，就已經有科學家開發出檢測方法、降低死亡率的療法，疫苗也正在第三階段試驗中，此外也發現，人們可以透過公衛措施來遏制疫情。

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譚德塞說，許多國家傾國家之力對付疫情，像是泰國有豐富的醫療資源以及公衛系統，獲得最佳的科學建議，以及訓練有素的社區衛生工作者，義大利則是中國之外最早爆發大規模疫情的國家，學習到武漢的經驗後，義大利能夠減少傳播，拯救了大量的生命。其他許多國家也從SARS、MERS、小兒麻痺、伊波拉病毒汲取教訓。

譚德塞建議，避免大規模群聚、保護特定族群減少死亡率、保持社會距離、政府投入檢測隔離與追蹤，是基本的防疫關鍵。

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