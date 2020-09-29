美國總統大選首場辯論將登場 聚焦5大看點

美國總統大選首場辯論會將於美東時間今晚9時登場，現任總統共和黨候選人川普（右圖）和民主黨對手拜登（左圖）將首次同台較量。（法新社）

2020/09/29 23:43

〔中央社〕美國總統大選首場辯論會將於美東時間今晚9時登場，現任總統共和黨候選人川普和民主黨對手拜登將首次同台較量。英國「金融時報」列出5大議題，將是這場辯論會關注重點。

●大法官任命

美國最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日逝世後，川普表明有意盡速填補空缺，並於26日提名保守派聯邦法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），連串發展已撼動這場總統大選。

請繼續往下閱讀...

巴瑞特獲提名，被視為支持川普的保守派陣營一項勝利；且在共和黨掌控的聯邦參議院，巴瑞特任命案也幾乎確定會過關。但民主黨人希望利用這起任命案的爭議，來爭取搖擺選民的支持。

拜登（Joe Biden）已開始將攻擊聚焦於巴瑞特可能傷害俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act），並預料將指控川普在距離大選如此近的時間提名大法官是雙重標準，因為2016年上屆總統大選時，共和黨掌控的參議院便拒絕考慮前總統歐巴馬（Barack Obama）提名的大法官人選。

●家庭事務

拜登的競選團隊已預料，川普今天會猛攻拜登的私人事務，外傳川普很有興趣把主力放在拜登的兒子韓特（Hunter Biden）。去年川普彈劾案期間，韓特的海外事業交易備受矚目，因當時傳出，川普曾要求烏克蘭總統挖掘韓特在烏克蘭的交易是否涉及醜聞，導致川普遭民主黨人指控濫權。

拜登則以強烈捍衛家人為人所知，並有幾次曾因對手批評他的家人而發怒。他的團隊會希望拜登在今天的辯論能保持冷靜。

●COVID-19

拜登至今將選戰焦點放在批評川普應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的能力。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）和「華盛頓郵報」最近一份民調，58%的美國民眾不滿意川普對抗疫情的領導力，這也是拜登全國民調領先10個百分點的主因之一。

川普嘗試回擊，一方面將病毒擴散怪罪中國，另方面宣稱他的政府控制疫情的表現絕倫，還號稱有支疫苗很可能選前就能釋出。

今天辯論會上，拜登預料將抨擊川普缺乏同理心，及將疫苗議題政治化。川普則可能攻擊拜登呼籲全國實施強制戴口罩措施，說這是侵犯個人自由。

●法律與秩序

自從美國爆發非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於警察之手及後續各地抗議行動後，川普便將競選主軸之一鎖定法律與秩序。他聲稱拜登當選將摧毀美國市郊，導致全國陷入暴力亂局；還說拜登陣營是「激進左派」的特洛伊木馬，這批人會推動極端政策，例如切斷警方財源。

拜登也譴責打劫和暴力事件，並強調他不會切斷警方財源，還攻擊川普未盡更大努力捍衛有色人種。川普則可能試圖在辯論會上把拜登逼到牆角，造成他替抗議行動中較為暴力的情況辯護。

●選舉公正性

川普4年前競選時，就拒絕承諾敗選時會接受選舉結果。他現在同樣拒絕承諾若敗選會和平移交政權，並很可能再度宣稱，除非有大規模舞弊，否則他不可能選輸。

拜登則很可能將替自己支持的通訊投票辯護，尤其是疫情期間更適合這種投票方式。他也預料將重申，一旦所有選票計算完畢，他就會接受最終選舉結果。但他仍對選舉過程提出質疑，說川普正間接嘗試「偷走」這場選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法