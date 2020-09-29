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    美特使：俄若限制全部核武 裁軍協議11月前有望達成

    目前正在日本訪問的美國武器管制特使比林斯里（見圖）今天進行線上記者會，他表示，若俄國能接受美國所開出的條件，那將在明年2月到期的《新削減戰略武器條約》就有望趕在今年11月前的美國總統大選前達成協議。（歐新社）

    目前正在日本訪問的美國武器管制特使比林斯里（見圖）今天進行線上記者會，他表示，若俄國能接受美國所開出的條件，那將在明年2月到期的《新削減戰略武器條約》就有望趕在今年11月前的美國總統大選前達成協議。（歐新社）

    2020/09/29 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕目前正在日本訪問的美國武器管制特使比林斯里（Marshall Billingslea）今天進行線上記者會，他表示，若俄國能接受美國所開出的條件，將在明年2月到期的《新削減戰略武器條約》（New START）就有望趕在今年11月前的美國總統大選前達成協議。

    根據《共同社》報導，美國要求俄國把所有種類的核彈頭納入限制對象、支持中國也參加的下一輪裁軍條約「框架協議」，然而美俄立場仍出現分歧，未來談判中能否互相妥協是外界關注的焦點。

    比林斯里批評《新削減戰略武器條約》相當不公平，因為「美國有90%以上的核武器被列為限制對象，但俄羅斯卻僅為45%左右，中國只有0%」，他表示新框架協議「對俄方而言也是非常合理的提案」；比林斯里也提到，即便現階段中國無意參加下一輪的裁軍條約，但俄羅斯若能接受框架協議，也能使《新削減戰略武器條約》延期。

    比林斯里另外也對中國軍方在去年發射多枚彈道導彈表示關切，並稱「中國的軍事擴張已經造成威脅」，敦促日本積極發揮影響力，使中國參加裁軍對話。

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