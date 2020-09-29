黃之鋒明出庭曝可能下場 自身難保仍掛心12港人案

黃之鋒將於明天下午出庭，今晚在臉書上曝可能下場。（法新社）

2020/09/29 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒24日突遭拘捕，引發國際輿論，當天即獲釋回家的他就透露自己將於30日到香港東區裁判法院出庭。黃之鋒今晚（29日）在臉書上就提及自己的可能下場，儘管自身難保，但他還是心心念念「12港人案」，希望自己如果真的不幸入獄，希望外界能夠繼續關注此案及香港發展。

黃之鋒24日突遭港警以涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》逮捕，各界不少人都發出聲援。而當天晚上黃之鋒就獲釋回家，並向大家報平安，但他也表示自己30日將為這件事到東區裁判法院出庭，而他不確定出庭之後還能否再保釋出來，也不知道自己的人身自由還能維持多久。

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黃之鋒今晚再曝可能下場，他表示自己的案件將於明天下午2點半開庭，「很有可能被判入獄，如果我被定罪，我可能因未經授權集會而被判入獄5年，戴面具1年。」但黃之鋒認為，相比12港青的處境，自己算是非常幸運的，「他們無法找到律師，無法獲得藥物，而且他們在中國黑匣子司法系統內遭受折磨、更落後、更嚴重的法律」。

黃之鋒指出，明天就是中國國慶日以及決定批准逮捕12港人的前一天，「逮捕無疑是一場政治訴訟，其目的顯然是為了在10月1日北京國慶日之前恐嚇香港人民」。黃之鋒表示如果自己真的入獄，「我真誠地希望世界密切關注，轉移對12名年輕活動分子和香港發展的關注. 傳遞我們的奉獻，盡你所能與香港人民站在一起」。

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